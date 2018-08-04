Нурмагомедов получит рекордную сумму за бой с Конором Макгрегором

4 Авг. 14:50 2018-08-04T15:19:54+03:00

Поединка между дагестанцем и ирландцем ждёт весь мир Фото: REUTERS

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Хабиб Нурмагомедов получит самый внушительный гонорар за бой с Макгрегором в своей карьере. Кроме того, сумма контракта такова, что еще ни один российский боец не получать больше за выход на ринг. Об этом рассказал отец и тренер дагестанского спортсмена.

- Хабиб за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, который выступает в смешанных единоборствах. Вскоре будет официальное объявление UFC, где будут озвучены суммы. Давайте его дождемся, - рассказал Абдулманап Нурмагомедов "РИА Новости".

Он также отметил, что сейчас Хабиб находится в отличной форме и может выйти победителем из предстоящего поединка. Подготовка к бою у Нурмагомедова будет проходить в Америке в Сан-Хосе.

Отец спортсмена также надеется, что ирландский боец перестанет провоцировать его сына и они выяснят, кто из них сильнее в октагоне, а не на улице.

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