В горах КБР спасают чудом выжившего после схода лавины инструктора бойцов Росгвардии

СЕГОДНЯ 10:23 2018-08-09T11:28:28+03:00

До тяжело пострадавшего мужчины добраться пока не могут из-за страшного бурана

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В горах КБР спасают инструктора Росгвардии по альпинистскому спорту, который чудом остался жив после схода лавины.

Напомним, 8 августа в Приэльбрусье проходили масштабные учения бойцов Росгвардии. Примерно около ста сотрудников спецподразделения, разбитых на небольшие группы по 4-5 человек, обучались горной подготовке, ориентированию на местности, совершали восхождение к местынм вершинам.

Неожиданно начался мощный буран и сход лавины. Большинству бойцов Росгвардии удалось увернуться от шедшего на них снежного потока. Под лавину попала лишь одна группа из четырех росгвардейцев, шедшая в сопровождении гражданского инструктора из Федерации альпинизима Кабардино-Балкарии.

Как уточнил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в силовых структурах КБР, росгвардейцы были пристегнуты карабинами один к другому и выбраться из-под снежного завала не смогли. Их инструктор, шедший несколько впереди, к группе пристегнут не был и остался жив. Сейчас с ним установлена связь по спутниковому телефону, известно,что мужчина получил тяжелые травмы и обморожения. Он же рассказал о трагической судьбе своей группы.

- К сожалению, провести спасательную операцию по вызволению инструктора весьма непросто из-за сильного снегопада, - рассказали в силовых структурах КБР. - Вертолет не может даже подняться в воздух, не то, что приземлиться в районе ЧП. Спасатели вышли в горы пешком, но до места происшествия они смогут добраться лишь через несколько часов.

По предварительным данным, среди погибших под лавиной четверых бойцов Росгвардии - уроженцы различных регионов: Краснодарского края, а также республик СКФО. Все остальные принимавшие участие в учениях сотрудники Росгвардии смогли эвакуироваться из места ЧП самостоятельно, теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.