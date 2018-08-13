По факту гибели альпинистов Росгвардии в КБР возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-13T12:22:06+03:00

Погибшие пытались пройти сложнейшим маршрутом, но были погребены под лавиной

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Военно-следственное управление Росгвардии возбудило уголовное дело по факту гибели четверых альпинистов Росгвардии на склонах Эльбруса. Считается, что причиной трагедии стала преступная халатность. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил источник в правоохранительных органах.

— На данный момент возбуждено уголовное дело по 3 части 293 статьи, «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего, — сообщил собеседник.

На данный момент о возможных подозреваемых ничего не известно. Расследование гибели росгвардейцев продолжается.

Напомним, что четверо военнослужащих погибли ночью 8 августа в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии. В честь международного Дня альпиниста они совершали одно из самых сложных восхождений между пиком Пушкина (5047 метров) и горой Дыхтау Главная (5204 метра). Росгвардейцы работали в связке, их сопровождал инструктор. Однако на отвесной части ледника Межерги их настигла лавина.

Тогда уцелеть удалось лишь инструктору, который не был связан с военнослужащими альпинистским снаряжением. Тела погибших долго не могли забрать из труднодоступного района из-за тяжелейших погодных условий.

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