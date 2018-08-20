2018-08-20T15:48:24+03:00
Происшествия

Кадыров: Преступники, напавшие на полицейских, хотели сорвать Курбан-Байрам

Глава Чечни рассказал об обстановке в республики после атак на сотрудников МВД [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Глава Чечни рассказал об обстановке в республики после атак на сотрудников МВД. Фото:vk.com/ramzanГлава Чечни рассказал об обстановке в республики после атак на сотрудников МВД. Фото:vk.com/ramzan
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм разместил пост, в котором поспешил успокоить подписчиков - в республике все спокойно, несмотря на несколько нападений на полицейских. Политик также высказал предположение, что могло спровоцировать преступников на столь активные действия.

- Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам. Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты, - написал Кадыров.

Боевикам удалось застрелить одного полицейского. Фото: соцсети

Боевикам удалось застрелить одного полицейского. Фото: соцсети

Он также отметил, что полицейские смогли сорвать планы преступников и нейтрализовать их. Один из злоумышленников, который сегодня совершил самоподрыв, выжил и был доставлен в больницу.

- Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили в соцсетях иблисовцы. Видно, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в Чечне нет. Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с не окрепшей психикой, - заявил политик.

Преступников удалось нейтрализовать. Фото: соцсети

Преступников удалось нейтрализовать. Фото: соцсети

Также глава Чечни отметил, что сейчас в республике стабильная обстановка и силовики несут службу в обычном режиме. Пострадавшим полицейским будет оказана вся необходимая помощь.

Наезд на полицию в Чечне.

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