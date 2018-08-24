В КЧР обозленный полицейский застрелил молодого парня

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-24T17:21:03+03:00

От огнестрельного ранения в голову пострадавший умер в реанимации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Карачаево-Черкеской республике за убийство 28-летнего парня на сотрудника полиции завели уголовное дело.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по КЧР, предварительно известно, что младший инспектор кинолог 29 лет выстрелил из пистолета "ПМ" молодому человеку в голову из-за личной неприязни. Все произошло на юго-западной окраине аула Каменномост Карачаевского района.

- Доставленный с огнестрельным ранением головы в реанимационное отделение "Карачаевская ЦГРБ" потерпевший от полученных повреждений скончался, не приходя в сознание, - добавили сотрудники ведомства.

Инспектора уже взяли под стражу. Следователи изучают все подробности ЧП. Назначен ряд судебных экспертиз. Ведется раследование.

Напомним, пару недель назад к правоохранителям КЧР пришел мужчина с повинной. Расул Аджиев был оправдан за убийство одного из лидеров черкесского молодёжного движения «Адыге-Хаса» Аслана Жукова почти пять с половиной лет назад, но сам утверждает, что кровь Жукова на его руках и просит наказания.