2018-08-25T16:22:48+03:00
Общество

На Эльбрусе нашли тело погибшей 31 год назад альпинистки

При ней нашли билет на самолет из Москвы в Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года
Татьяна ГУЩИНА
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Тело женщины, которой на момент гибели было 36 лет, нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тысяч метров. Фото: МЧС России по КБР.Тело женщины, которой на момент гибели было 36 лет, нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тысяч метров. Фото: МЧС России по КБР.
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Спасатели Карачаево-Черкесии обнаружили на склонах самой высокой в Европе горы Эльбрус тело альпинистки, которая погибла 31 год назад, в 1987 году. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.

- Личность женщины удалось установить сразу, так как при ней в кармане куртки спасатели нашли документы и билет на самолет из Москвы в Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года.

Тело женщины, которой на момент гибели было 36 лет, нашла группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4 тысяч метров. После эвакуации останков делом занялась полиция республики. Как сообщили в МВД по Карачаево-Черкесии, погибшая — москвичка Елена Константиновна Базыкина, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области.

В 1987 году на Эльбрусе сошла лавина, и в зону бедствия попала группа из семи человек. Они все погибли, но в спасательной операции более 30 лет назад удалось найти тела только пяти из них.

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