На Эльбрусе ищут тела пятерых туристов, погибших больше 30 лет назад
На прошлой неделе на Эльбрусе спасатели нашли останки туристки, погибшей под лавиной 31 год назад. После её обнаружения, следственным управлением СКР по Карачаево-Черкесии инициированы поиски других членов пропавшей альпгруппы.
По архивным данным, 10 апреля 1987 года в поход на Эльбрус от Ленинского турклуба Москвы, вместе с обнаруженной Еленой Базыкиной, отправились ещё четыре человека и инструктор Виктор Лыков. Однако при неизвестных обстоятельствах все они загадочно исчезли. Версий было много, однако исследовав тело Базыкиной, следователи пришли к однозначному выводу.
— По характеру многочисленных повреждений и переломов, которые и стали причиной смерти найденной туристки 1951 года рождения, можно заключить, что группа попала под лавину, — рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.
Вместе с этим становится понятно, почему в делёком 1987 году спасатели не смогли найти никаких следов исчезнувшей группы, несмотря на то, что туристов видели несколько встречных групп. На долгие годы их похоронило под тоннами льда и снега.
Останки Лены Базыкиной, обнаруженные гляциологами на Эльбрусе. Фото: СУ СКР Карачаево-Черкесси
Однако сейчас, после обнаружения тела Лены, работники экстренных служб могут значительно сузить область поиска.
— Вероятность обнаружить других туристов, пропавших под лавиной в 1987 году, существенно повышает и факт постоянного таяния ледников, — объясняет «Комсомольской правде на Северном Кавказе» заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев. — В последние годы за счёт этого обнажаются целые кладбища погибших альпинистов. В прошлом году, например, мы обнаружили на Эльбрусе останки пятерых пропавших без вести людей.
Напомним, тело Лены Базыкиной было обнаружено на высоте порядка 4 тысяч метров гляциологами — учёными, занимавшимися изучением ледников. Полуистлевшие останки удалось опознать благодаря удаче — снег и лёд законсервировали документы туристки и билет на самолёт из Москвы в Минеральные воды, датированный 10 апреля 1987 года.
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