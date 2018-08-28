На Эльбрусе ищут тела пятерых туристов, погибших больше 30 лет назад

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-28T15:32:27+03:00

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На прошлой неделе на Эльбрусе спасатели нашли останки туристки, погибшей под лавиной 31 год назад. После её обнаружения, следственным управлением СКР по Карачаево-Черкесии инициированы поиски других членов пропавшей альпгруппы.

По архивным данным, 10 апреля 1987 года в поход на Эльбрус от Ленинского турклуба Москвы, вместе с обнаруженной Еленой Базыкиной, отправились ещё четыре человека и инструктор Виктор Лыков. Однако при неизвестных обстоятельствах все они загадочно исчезли. Версий было много, однако исследовав тело Базыкиной, следователи пришли к однозначному выводу.

— По характеру многочисленных повреждений и переломов, которые и стали причиной смерти найденной туристки 1951 года рождения, можно заключить, что группа попала под лавину, — рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Вместе с этим становится понятно, почему в делёком 1987 году спасатели не смогли найти никаких следов исчезнувшей группы, несмотря на то, что туристов видели несколько встречных групп. На долгие годы их похоронило под тоннами льда и снега.

Останки Лены Базыкиной, обнаруженные гляциологами на Эльбрусе. Фото: СУ СКР Карачаево-Черкесси

Однако сейчас, после обнаружения тела Лены, работники экстренных служб могут значительно сузить область поиска.

— Вероятность обнаружить других туристов, пропавших под лавиной в 1987 году, существенно повышает и факт постоянного таяния ледников, — объясняет «Комсомольской правде на Северном Кавказе» заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев. — В последние годы за счёт этого обнажаются целые кладбища погибших альпинистов. В прошлом году, например, мы обнаружили на Эльбрусе останки пятерых пропавших без вести людей.

Напомним, тело Лены Базыкиной было обнаружено на высоте порядка 4 тысяч метров гляциологами — учёными, занимавшимися изучением ледников. Полуистлевшие останки удалось опознать благодаря удаче — снег и лёд законсервировали документы туристки и билет на самолёт из Москвы в Минеральные воды, датированный 10 апреля 1987 года.

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