Тающие ледники обнажают кладбище альпинистов в ледниках Эльбруса

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-26T17:40:41+03:00

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— Поднимаешься на склон и видишь впереди чёрные точки. Кто-то из молодых с надеждой предполагает, что это валуны. Но знаешь, что вокруг — ледник, и никаких камней быть не должно. И сердце падает. Подходишь, и всё как в фильме «Перевал Дятлова»: изодранные полотнища палаток и полуразложившиеся замёрзшие останки группы из четырёх человек, — вспоминает один из самых страшных моментов своей жизни заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.

Каждый год на Эльбрусе находят новые тела. На днях в печальном списке прибыло — на границе ледников было обнаружено тело альпинистки, погибшей 31 год назад. Москвичка путешествовала в составе группы из семи человек, но туристов накрыла лавина — погибших так и не смогли отыскать. И вот, спустя 31 год, останки женщины поднялись на поверхность.

— Тело уроженки Ленинградской области было обнаружено на высоте около 3 тысяч метров гляциологами — учёными, исследующими ледники на границе с Карачаево-Черкесией, — рассказал «Комсомольской правде» Альберт Хаджиев. — Мы отправили на место группу, там были буквально фрагменты — кости, лоскуты одежды, части альпинистского снаряжения. Мы не знали, кто это. Просто, простите за прямоту, погрузили в трупный мешок, доставили на базу и передали правоохранителям. Там уже обыскали карманы, нашли документы и билет на самолет из Москвы в Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года. Тогда и установили, что погибшая — москвичка Елена Константиновна Базыкина, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области.

По словам профессионалов, тенденция вызвана глобальным потеплением. Ледники главной вершины Европы неуклонно тают, обнажая человеческие кости.

Почти каждый год на Эльбрусе без вести пропадают несколько туристов

— Эльбрус можно назвать одним большим кладбищем погибших альпинистов, — объясняет Альберт Хаджиев. — Здесь постоянно пропадают и гибнут люди. И, в последнее время, мы всё чаще находим их останки. Например, в этом году мы нашли тело нашего товарища — спасателя, упавшего в трещину в 1995 году. Смогли опознать его только по ботинкам. Ну и эту женщину. А в прошлом году обнаружили пять человек. Причём тела трёх украинцев, погибших в районе 2004 года, смогли опознать родственники — так они хорошо сохранились, полностью вмёрзнув в ледник. Других приходится искать по архивам, сверяя с данными о пропавших в этом районе людях.

По официальным данным МЧС по Кабардино-Балкарии, сейчас пропавшими без вести числятся около 10 человек. Но на самом деле в ледниках похоронены десятки, а может быть и сотни человек: те, кто пренебрёг регистрацией и пропал незаметно для спасателей, те, кто ушёл в горы с другой стороны и не числится в экстренных службах республики а также все те туристы, погибшие или пропавшие до расформирования СССР. Информация о них на данный момент почти полностью утеряна.

В начале августа к числу пропавших присоединился турист из Волгограда. 58-летний мужчина ушёл в поход один, решив не связываться с МЧС. О его исчезновении спасатели узнали так поздно, что надежды найти человека живым почти не оставалось.

— Нам позвонили на следующий день после того, как он должен был вернуться в Волгоград, — рассказывает Альберт. — Это было 13 августа. Информации о его маршруте почти не было, приходилось искать по примерным наводкам и сообщениям очевидцев. И каждый день поступала новая информация: то его видели в одном районе, то в другом. Мы сделали всё, что могли, но в такой ситуации найти тело практически не представляется возможным. Теперь он присоединился к остальным. Всем тем, кто похоронен в ледниках Эльбруса.

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