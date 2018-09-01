2018-09-01T23:03:55+03:00
Происшествия

В Дагестане уничтожен главарь последней банды боевиков

Террорист пытался напасть на полицейских и был немедленно застрелен
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане уничтожен главарь последней банды боевиковВ Дагестане уничтожен главарь последней банды боевиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане уничтожен вооруженный террорист, главарь "кизилюртовской" бандгруппы, которая на сегодняшний день является последней действующей в республике группировкой бандитов.

​По данным правоохранителей, одинокий вооруженный мужчина был замечен полицейскими между селами Тотурбийкала и Эндирей. На предложение сдаться он открыл стрельбу из автомата и был убит ответным огнем.

- Личность боевика установлена. Но имя пока не разглашается в интересах следствия. По предварительным данным, он причастен к недавнему громкому нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, где двое cтражей порядка получили ранения, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах региона. - Тогда террористу удалось сбежать.

Сейчас по факту стрельбы в полицию возбуждено уголовное дело. Выясняются все подробности преступления. При ликвидации вооруженного террориста никто из правоохранителей и мирных жителей не пострадал. Рядом с местом нейтрализации террориста найдено его оружие.

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