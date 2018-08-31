Осуждённый сын экс-мэра Махачкалы сбежал на Украину

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-31T17:11:24+03:00

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Осуждённый на 2,5 года колонии Бадрудин Мусаев, сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева, подался в бега. При этом преступника пока невозможно объявить в розыск, хотя он очевидно скрывается от следствия. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Республике Дагестан.

— На данный момент у нас не содержится осужденный Бадрудин Мусаев. Дело в том, что сейчас мы совершенно не знаем где он. Иначе говоря, он подался в бега, — расскзаал собеседник.

Напомним, что на последнем заседании, прошедшем 9 июня этого года, подсудимый отсутствовал. После того, как суд признал его виновным, прокурор пообещал, что либо сына Мусы Мусаева не найдут дома, либо он будет объявлен в федеральный розыск. С тех пор прошло больше 2,5 месяцев, однако в УФСИН утверждают, что соответствующего постановления от суда к ним не поступало, поэтому у них нет законных оснований инициировать процедуру.

— Приговор суда так и не вступил в законную силу, поэтому мы не можем объявить его в розыск, — пояснили в пресс-службе Верховного суда Дагестана. — Адвокат подсудимого подал жалобу на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса, поэтому дело снова пустили в производство. Очередное заседание состоится 11 сентября. Но хочу отметить, что заседание состоится даже в случае отсутствия подсудимого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/573970" frameborder="0"></iframe> Сын мэра Махачкалы устроил потасовку с полицейскими и пытался угнать их автомобиль.Против юноши и его охранников может быть вобуждено уголовное дело

По информации собственных источников «Комсомольской правды», на данный момент Барудин Мусаев покинул страну и скрылся на территории Украины.

Напомним, что Бадрудин Мусаев был осуждён конфликт с полицейскими в мае 2016 года. Они пытались задержать его за грубейшее нарушение правил дорожного движения, но молодой мажор прямым обматерил и послал их, бахвалясь своими связями (в тот момент его отец Муса ещё не был отстранён из-за коррупционного скандала, — прим.ред). Когда напугать «наглых полицейских» не получилось, попытался уехать с места происшествия и сбил тех, кто пытался его задержать.

Изначально прокуратура просила для него 5 лет тюрьмы и штраф в 30 тысяч рублей. Однако в сентябре 2017 года суд полностью оправдал нахального мажора. Прокурор был крайне недоволен таким исходом и после апелляции дело возобновили и передали в вышестоящий суд. Здесь Мусаев затягивал процесс как мог, прибегая к любым улокам. Например, перед очередным заседанием в декабре, Мусаев неожиданно попал в больницу. Несмотря на это, в июне его всё-таки осудили на 2,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но в колонии его так и не дождались.

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