За день председатель правительства Дагестана выгнал из кабинета министров пять замов

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-10T19:19:13+03:00

Кто-то пока ни в чем не подозревается - а у некоторых уже ищут краденные миллионы

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Председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов за один день выгнал из кабинета министров пятерых заместителей.

Замминистров по земельным и имущественным отношениям - Расулова, Буганова, Кехлерова - и уже задержанного замминистра образования Исамутдинова Здунов уволил, а подозреваемого в миллионных хищениях замглавы министерства транспорта, энергетики и связи Дагестана Малламагомедова проводил по заявлению по собственному желанию.

Должность сохранил только замминистр экономики - за плохую работу чиновник отделался выговором.

Напомним, замминистра образования РД Дагира Исамутдинова задержали на минувшей неделе по подозрению в многомиллионных хищениях бюджетных денег. На чиновника уже завели уголовное дело. А вот Юсупа Малламагомедова - замминистра по транспорту - взяли под следствие еще зимой. По информации правоохранителей, в 2015 году он, пользуясь своей должностью, завысил цены в госконтрактах и оценил покупку "необходимой" мебели в 23,4 млн рублей - деньги чиновник поделил с поставщиками.