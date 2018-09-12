2018-09-12T12:54:52+03:00
Происшествия

Суд признал незаконным назначение Сергея Перцева главой Минвод

Результаты выборов признаны недействительными
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Сергей Перцев со скандалом уволился с поста мэра 5 декабря 2017 годаСергей Перцев со скандалом уволился с поста мэра 5 декабря 2017 года
Изменить размер текста:

На Ставрополье признали незаконным решение конкурсной комиссии о назначении Сергея Перцева главой Минвод. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, аппеляционная коллегия не стала менять решение городского суда Минвод и теперь вердикт вступил в законную силу.

Напомним, Сергей Перцев в декабре прошлого года добровольно отказался от моста мэра. Его решение было связано с постоянным давлением прокуратуры, которая в течение полутора лет упорно добивалась отставки чиновника из-за многочисленных нарушений законодательства. В итоге глава города написал заявление по собственному желанию. А уже на новых выборах Перцев опять внес свою кандидатуру на должность руководителя округа.

В итоге в начале апреля текущего года конкурсная комиссия в составе краевых и городских чиновников оставила из всех претендентов на высокий пост всего двоих кандидатов: Кирилла Остапенко и Сергея Перцева. После этого парламентарии отдали голоса за бывшего главу - 34 народных избранника из 37. Таким образом чиновник вновь оказался в привычном для себя кресле.

После этого прокуратура Минвод вновь инициировала разбирательство, но теперь против конкурсной комиссии. Теперь иск ведомства полностью удовлетворен и выборы признаны недействительными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу Минвод обвинили в кумовстве

Сергей Перцев принял на работу родственницу и выплачивал ей крупные премии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Обманул систему: уволившийся после коррупционного скандала Перцев вновь возглавил Минводы

В ближайшие пять лет на посту мэра он займется ремонтом дорог и строительством больниц и детсадов.

Сергей Перцев о своем повторном избрании главой Минвод: Закон не запрещает повторно участвовать в конкурсе на этот пост

«Комсомолка» поговорила с градоначальником, который снова будет руководить округом, несмотря на невыполненное требование суда о его увольнении.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Поводи по груди и денежку принеси»: в Самаре мошенница заработала больше миллиона на фокусах с «черными» яйцами
Дарья Козловская вместе с сообщницей провернула как минимум три аферы, прежде чем попалась полиции. «КП»-Самара» стали известны подробности похождений «бабушки с яйцом» [Видео]
Новости 24
В Ессентуках нашли киллера, расстрелявшего в нулевых за 2 тысячи долларов местного жителя
Гигантский паук напугал жителей Ставрополя
В Ставрополе двое пьяных разбили стекло полицейской машины
На Ставрополье собрали вдвое больше фруктов и ягод
В Северной Осетии мужчина сжег машину своей родственницы
В Ставрополе нашли незаконную многоэтажку
Уже более 6 тысяч ставропольцев заболели ОРВИ
Карачаево-Черкесия получит новые школьные автобусы и кареты скорой помощи
В Юго-Западном районе Ставрополя станет меньше пробок
Житель Чечни осужден за хранение гранаты
В Ставрополе лже-ФСБшник сколотил состояние
Пассажиры ставропольской маршрутки сообщили о пьяном водителе
Москвич сбил в Дагестане 71-летнего пенсионера
В Кисловодске бродячие собаки покусали двух детей
Во Владикавказе парень из зависти спалил иномарку автоледи
На Ставрополье подешевел бензин
Ставрополье увеличит производство молока до 260 тыс тонн в год
В Махачкале при взрыве газа пострадал один человек
Бюджет Ставропольского края пополнится еще на 1,3 милларда рублей
Водитель «Приоры» из Чечни погиб в ДТП на Ставрополье