Суд признал незаконным назначение Сергея Перцева главой Минвод
На Ставрополье признали незаконным решение конкурсной комиссии о назначении Сергея Перцева главой Минвод. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, аппеляционная коллегия не стала менять решение городского суда Минвод и теперь вердикт вступил в законную силу.
Напомним, Сергей Перцев в декабре прошлого года добровольно отказался от моста мэра. Его решение было связано с постоянным давлением прокуратуры, которая в течение полутора лет упорно добивалась отставки чиновника из-за многочисленных нарушений законодательства. В итоге глава города написал заявление по собственному желанию. А уже на новых выборах Перцев опять внес свою кандидатуру на должность руководителя округа.
В итоге в начале апреля текущего года конкурсная комиссия в составе краевых и городских чиновников оставила из всех претендентов на высокий пост всего двоих кандидатов: Кирилла Остапенко и Сергея Перцева. После этого парламентарии отдали голоса за бывшего главу - 34 народных избранника из 37. Таким образом чиновник вновь оказался в привычном для себя кресле.
После этого прокуратура Минвод вновь инициировала разбирательство, но теперь против конкурсной комиссии. Теперь иск ведомства полностью удовлетворен и выборы признаны недействительными.
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