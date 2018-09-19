2018-09-19T11:26:32+03:00
Общество

ЛГБТ-активисты через суд потребовали разрешить гей-парад в Пятигорске

По закону властям придется принять решение в течение трех дней
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Активисты ЛГБТ-сообщества подали в суд на администрацию Пятигорска за отказ в проведении митинга. Гей-парад хотели устроить в центре города 18 сентября, но власти разрешение не дали из-за якобы неправильно составленного заявления о проведении публичного мероприятия.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, администрация объяснила свой отказ указанием неверного адреса проживания одного из организаторов митинга. ЛГБТ-активисты назвали это придиркой и по закону выбили себе право на повторное рассмотрение их обращения.

- В итоге суд признал незаконным предложение об устранении несоответствия указанных в уведомлении условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона, - сказали в ведомстве. - Но в удовлетворении требований о возложении на администрацию обязанности обеспечить проведение заявленного мероприятия было отказано.

Пройдет в столице СКФО гей-парад или нет, станет известно через три дня. В течение и такого времени администрация по закону обязана дать свой ответ.

Кстати, со слов членов ЛГБТ-сообщества, мероприятие будет не только правозащитным, но и просветительским. Кроме скандирования лозунгов про проведение честного расследования о преследовании геев на Кавказе, участники расскажут о сохранении сексуального здоровья, важности регулярных лекций о борьбе с гомофобией и трансфобией в школах и институтах и прочем.

Напомним, в 2017-м провести гей-парад хотели в Ставрополе, Нальчике, Черкесске и Майкопе. Еще до официального отказа активистам ЛГБТ намекнули, что здесь такие мероприятия вряд ли смогут когда-нибудь пройти.

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