Биография Сергея Манукяна: как слабовидящий мальчик из Грозного стал великим джазменом современности

После первого выпуска шоу «Голос. 60+» многих заинтересовала биография Сергея Манукяна, родившегося 15 марта 1955 года в Грозном. Хотя поклонникам джаза история успеха одного из самых ярких и запоминающихся участников проекта давно и хорошо известна.

ВРОЖДЕННАЯ ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ

Отборочный этап на шоу «Голос» называется слепые прослушивания. В ситуации с джазменом эта фраза приобретает особый смысл - Сергей Манукян слепой на один глаз, на втором сильный минус. Обделив артиста зрением, природа наградила его абсолютным слухом. Мальчик с раннего возраста запоминал любые звуки и музыку, мог часами сидеть у радио, а лет с четырех стал просить маму или папу поставить пластинку. Родители с удовольствием подпевали малышу - не являясь профессиональными певцами (глава семьи работал прокурором, его супруга - врачом), они были очень талантливыми людьми. Мама играла на гитаре, отец на мандолине.

Гены сыграли свою роль - Сергей пошел еще дальше старших братьев, тоже занимавшихся музыкой. Он мог забыть название композиции и имя исполнителя, зато точно воспроизводил услышанную даже всего один раз мелодию на пианино, которое стояло дома.

- Хочешь не хочешь, а подойдешь и начнешь что-то наигрывать, - вспоминает Сергей. - Я искал по радио передачи, где звучала бит-музыка, рок-н-ролл. Эти направления мне нравились своей ритмичностью и динамичностью, я все это старался подбирать, потом голосом начал имитировать инструменты.

В музыкальной школе с мальчиком отказались работать, сказали: «Он плохо видит, лучше его музыкой не занимать».

МАНУКЯН, ВСТАВАЙ, ПЕТЬ ПОРА!

Родители Сергея поняли, что зарывать такой талант в землю просто преступление, отвели сына в местный ДК и объяснили ситуацию: он обожает музыку, но очень плохо видит, научите его играть на чем хотите, хоть на барабанах. В коллективе мальчика приняли хорошо. Он жадно впитывал любые знания, при этом мог спокойно поддержать беседу со взрослыми, мгновенно становился душой компании.

- Лет в 13 я попал по путевке в «Артек», - делится музыкант. - Я знал многие популярные песни, включая «Битлз». Поэтому после отбоя меня тихо будили вожатые: «Манукян, пошли песни петь!». Я вставал и шел, до утра с ними сидел.

Через несколько лет в жизни Сергея начался новый важный этап - после блестящего собеседования его взяли в Грозненское музыкальное училище.

- Профессор спросил: «Я сейчас сыграю мелодию, повторите?». Я повторил. Он сыграл что-то более сложное, я снова повторил. «Тогда я сыграю вот это!». Я опять исполнил. «Ладно, тогда езжайте домой». Я был в шоке - как домой, почему домой? «В сентябре приходите на учебу». Так что я даже экзамены никакие вступительные не сдавал, - рассказывает Сергей.

Здесь талантливый парень стал делать свои первые аранжировки, начал знакомиться с музыкой народов мира. После окончания училища его охотно приняли в городскую филармонию.

Через пять лет Сергей попрощался с родным Грозным. Как бы тепло он не относился к этому месту, он получил предложение, от которого не мог отказаться - играть в ВИА «Лабиринт». Дальше биография Сергея Манукяна продолжилась в Горьком (современный Нижний Новгород).

- Я горжусь, что родился и вырос в Грозном. С этим прекрасным местом у меня связаны самые приятные воспоминания: родительский дом, мои друзья, первая любовь, первые магнитофонные записи, фрукты и домашнее вино, которого больше нигде не найдешь, - с ностальгией говорит Сергей. - Но я понимал, что в Горьком смогу заниматься тем, о чем всегда мечтал - джазом.

«МЫ ДЫШИМ В УНИСОН»

Уже через год артист стал лауреатом Всесоюзного джазового фестиваля в Риге. Затем его пригласили работать в эстонскую джаз-рок-группу «Авиценна». Позже из Таллина он переехал в Москву. В конец 80-х годом начинается сотрудничество Сергея Манукяна с известными западными исполнителями, например, с Ричардом Элиотом на студии Warner Brothers, а студия Capitol предложила ему записать альбом.

- Можно сказать, что с 1988 года ко мне стала приходить слава. Я стал одним из участников проекта «Music Speaks Louder Than Words» (компакт-диск, все композиции для которого были написаны американскими и советскими музыкантами и композиторами - Ред.) вместе с Синди Лопер, Майклом Болтоном, группой Earth, Wind & Fire. Мое имя попало в музыкальную энциклопедию, - перечисляет джазмен.

Творчество принесло Сергею Манукяну не только известность, но и настоящую любовь.

- Моя жена Марина тоже музыкант, она окончила ленинградское училище имени Римского-Корсакова. Мы познакомились на одной из репетиций и больше не расставались, в 1977 году поженились. У нас общие интересы, мы дышим в унисон. Она очень добрый и заботливый человек, настоящая хранительница домашнего очага.

У супругов Манукян четверо детей. Старший сын Валерий профессионально занимается спортом, одна дочка Дина переехала в Шотландию, чтобы изучать английскую филологию в Эдинбургском университете, вторая - Ариадна - закончила факультет философии в МГУ, младший сын Севериан заканчивает школу.

КСТАТИ

«Манук» переводится как «малыш». Сергей Манукян действительно отражает свою фамилию - его детская непосредственность сразу подкупает и располагает к себе. Да и роста он маленького. Зато с большой душой. Слепые люди посещают его концерты бесплатно.

- Билеты - дорогое удовольствие по нашим временам. Мало кто из инвалидов может себе позволить поход на то или иное выступление. А для незрячих людей музыка - единственное окошко в полноценную жизнь, которую визуально они воспринимать не могут, - объясняет свою позицию джазмен.

ПОЧЕМУ «ГОЛОС»? ПОЧЕМУ МЕЛАДЗЕ?

Вот что ответил на эти вопросы Сергей Манукян уже после своего выступления.

- Я никогда плохо не относился к хорошей поп-музыке. Всякая хорошая музыка - музыка, вот и все. Что планирую петь дальше? Как джазовый исполнитель не могу ответить на этот вопрос. Что-то да придумаем. Можно исполнить и на русском языке, и на английском, не думаю, что в этом будет какая-то проблема. Волновался ли я перед выходом? Ну как волновался... Я уже столько раз выходил на сцену, что такого волнения, что я сейчас что-то забуду или сделаю что-то не так, как бы я хотел - такого, конечно, нет. Но я всегда очень трепетно отношусь к тому, что происходит на сцене и за ней. Общее состояние такое, когда ты идешь в музыку. А музыка - это другое пространство, поэтому иногда немного это похоже на волнение. Валерия Меладзе я выбрал потому, что поп-музыка, которую он исполняет, очень интересна, необычна по аранжировкам, есть сформированный стиль. Все члены жюри потрясающие мастера, их ни с кем не спутаешь. Но Меладзе даже в этом огромном море всевозможного нашел свою интересную нишу в плане не только музыки, но и текстов. То, о чем он поет, это для меня интересно.

Сергей Манукян. Голос 60+ , слепые прослушивания.Песня Can't вuy me love группы The Beatles