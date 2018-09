Сергей Манукян о выходе в финал «Голос. 60+»: Ааа!!! не было. Но приятно

Сергей Манукян в «Голос. 60+» продолжит радовать своих поклонников - слабовидящий джазмен из Грозного прошел в финал. Имя победителя проекта станет известно 5 октября 2018 года.

- Это человек-музыка. Он передатчик этой музыки! Какой я для него наставник? - рассказал перед этапом «Нокауты» Валерий Меладзе, в команду которого выбрал знаменитый артист. - Я просто счастлив, что он работает со мной. Очень жду его номер, потому что буду просто сидеть и наслаждаться.

Для выступления Сергей Манукян выбрал композицию «All of me». Этот джазовый стандарт в 1931 году создали Джеральд Маркс и Сеймур Симонс. С тех пор пор песню исполняли такие легендарные музыканты, как Билли Холидей, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Бинг Кросби. А Эрик Клэптон и Пол Маккартни записали кавер-версию.

- В каждой песне, которую я беру, я тоже хочу быть. Чтобы это было сделано индивидуально, так, как я хочу, - объяснил Сергей Манукян.

Оригинальная аранжировка, полная погруженность в музыку и безупречное исполнение сделали свое дело - Валерий Меладзе пригласил Сергея Манукяна в финал «Голос. 60+».

- Приятно, что это происходит. Делается что-то такое, когда люди хотят спеть и сыграть от души, от сердца, точно также и от сердца работают и наши наставники, зрители. Это зрелище уже красиво, даже не важно, в финале ты или нет, - поделился эмоциями Сергей Манукян после выступления. - Песню, которую я выбрал, я давно знаю. Все сложилось, и с оркестром, и мое исполнение, это самое главное для меня! Валера и Костя Меладзе очень деликатно со мной работали, совершенно ненавязчиво говорили. Воспринимаешь как разговор с профессионалами. Я сам профессионал и знаю, как к профессионалу надо относиться. Так и было. И это мне очень нравится. По молодости я столько раз выходил в финал, что особенного «Ааа!» нет, но это все равно приятно. О том, что будет в следующий раз, я пока не думал. Есть наброски, мы с наставником их обсуждали, но мы что-то там готовим, думаю, что-то будет обязательно (хитро улыбается).

