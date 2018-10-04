В Ингушетии на митинге против передачи земель Чечне открыли стрельбу

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-04T12:17:55+03:00

Силовики открыли огонь после того, как к протестующим вышел Юнус-Бек Евкуров

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Жители Ингушетии вышли на стихийный митинг к зданию парламента республики в Магасе. Люди протестуют против ратификации соглашения по обмену территориями, подписанного на днях Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. На площади слышна стрельба.

Напомним, что утром в четверг 17 из 25 депутатов народного собрания республики утвердили соглашение об установлении новых границ между Чечнёй и Ингушетией. После этого толпа возмущённых граждан стала прибывать на площадь перед зданием правительства.

По информации собственных источников «Комсомольской правды», к протестующим вышел лично глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он обратился к митингующим с речью, однако в ответ кто-то из толпы запустил в него тяжёлым предметом, предположительно бутылкой. После этого силовики открыли предупредительный огонь в воздух.

По сообщениям очевидцев сейчас на площади собралось уже 5 или 10 тысяч человек, толпа протестующих продолжает стихийно увеличиваться. Силовики уже приступили к экстренной эвакуации депутатов народного собрания из здания.