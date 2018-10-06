Кто стоит за протестами в Ингушетии: отец ИГИЛовца* и любитель детского порно

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-06T19:53:25+03:00

В Магасе продолжается акция протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Фото: скриншот видео

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Пока в Магасе проходит митинг протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, журналисты узнали личности тех, кто раскачивает ситуацию в республике. Напомним, 26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали в Магасе историческое соглашение об установлении границ между двумя субъектами. В тот же день в Ингушетии, в столице республики городе Магасе, начался митинг в знак протеста против передачи части территории Сунженского района Ингушетии соседней Чечне. Дошло даже до противостояния между силовиками и протестующими, когда в главу республики бросили бутылкой. Несколько участников были задержаны.

Тем временем, как оказалось, за протестными акциями стоит движение «Мехк-кхел» («Народный сбор»).Оно противопоставляет себя главе республике Юнус-Беку Евкурову.

Во главе «Мехк-кхел» стоит именующий себя «правозащитником» Сараждин Султыгов. Неоднократно он сотрудничал с либеральными СМИ. Ранее в отношении него уже возбуждали уголовное дело за разжигание межнациональной розни, которое закончилось судом. Его единственный сын погиб в 2015 году в Сирии, куда уехал воевать в составе ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Примечательно, что в то время, пока его сын воевал и торговал людьми, отец получил награду «За активную деятельность в области защиты прав человека».

Другой организатор митингов - Магомед Муцольгов, получает на свою деятельность спонсорскую помощь от Хельсинского комитета и американской организации The National Endowment for Democracy. В 2015 году в его офис пришли с обысками, связанными с внесением фирмы в список иностранных агентов. Во время проверки компьютера Муцольгова силовики наткнулись на детскую порнографию.

Бухгалтера Мурата Муцольгова и вовсе задержали вместе с членами ячейки террористической организации «Хизбут-Тахрир аль Ислами»* (запрещенная в России террористическая организация).

Еще один активист протестов в Ингушетии от организации «Мехк-кхел», – Идрис Абадиев. Мужчина отличается своими крайне националистическими взглядами из-за своих античеченских речей.

Еще один из ярых организаторов митингов в Ингушетии - Идса Кодзоев. В 1963 году мужчина был арестован из-за антисоветской пропаганды, а в 2009 году в интервью изданию «Комерсантъ» он сделал несколько русофобских высказываний, за что СМИ получило предупреждение от Роскомнадзора.

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