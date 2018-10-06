Акция протеста в Ингушетии будет мирной и легитимной

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-06T13:45:13+03:00

В Магасе продолжается акция протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Фото: скриншот видео

Власти республики договорились с религиозными и общественными деятелями, что сила к протестующим применяться не будет

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В Магасе продолжается акция протеста против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Чтобы снизить накал страстей, власти договорились с общественными и религиозными деятелями республики, что к протестующим не будет применяться сила.

Об этом заявил представитель духовенства и участник митинга Ахмед Барахоев. Помимо этого, с понедельника 8 октября, если протестующие не разойдутся, акция приобретет легитимный характер и получит одобрение властей

Переговоры проходили также с участием председателя совета тейпов Малсага Ужахова, общественника Мусы Мальсагова, религиозного деятеля Магомеда Хаштырова, главного федерального инспектора Рашида Ошнокова представителя МВД России, прокуратуры.

Между тем, протестующие на площади перед парламентом республики не расходятся уже несколько дней, несмотря на то, что на улице уже довольно холодно. Ночуют в стихийных палатках, а женщины приносят из дома горячую еду и питье, которыми делятся не только с протестующими, но и сотрудниками правоохранительных органов, которые дежурят на площади.

Напомним, 26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подписали в Магасе историческое соглашение об установлении границ между двумя субъектами. В тот же день в Ингушетии, в столице республики городе Магасе, начался митинг в знак протеста против передачи части территории Сунженского района Ингушетии соседней Чечне. Дошло даже до противостояния между силовиками и протестующими, когда в главу республики бросили бутылкой. Несколько участников были задержаны.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Напомним, что утром в четверг 17 из 25 депутатов народного собрания республики утвердили соглашение об установлении новых границ между Чечнёй и Ингушетией. После этого толпа возмущённых граждан стала прибывать на площадь перед зданием правительства (подробности)