В Чечне дебошира, бросившего банку в пассажиров, назвали «варваром и подонком»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-11T16:01:59+03:00

Рамзан Кадыров был в ярости, узнав о дерзости и развязности чеченца, кричавшего «Ахмат — сила!» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал инцидент с молодым дебоширом, который в московском автобусе бросил банку из-под энергетика в двух молодых людей.

Сам молодой чеченец снял произошедшее на телефон и опубликовал в соцсетях. Видео дошло до Рамзана Кадырова, который пришёл в ярость, увидев такое развязное поведение, и потребовал от «главного героя» немедленно явится в Грозный для разговора.

— Для обывателя это простое хулиганство, но на самом деле это не так. Для нас это не рядовой инцидент — это вопрос менталитета, чести. Это страшный удар для имиджа чеченского народа. В обывательском плане, это рядовое хулиганство. Распоясавшийся хам говорит на нашем языке и произносит почти сакральную для нас фразу «Ахмат — сила!». У него нет на это никакого морального права! Эта фраза людей, которые беспокоятся за свой народ, делаю все, чтобы прославить его. А кто он?! Просто варвар! — Не скупился на эпитеты Джамбулат Умаров.

Вокруг происшествия тут же образовался серьёзный общественный резонанс. Не смотря на то, что молодой человек тут же записал видеообращение с извинениями за свой поступок, в социальных сетях многие требовали «публичной порки» нарушителя, предлагали посадить дебошира в тюрьму и даже расправиться с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672840" frameborder="0"></iframe> Чеченец в автобусе.

Умаров отметил, что такое наказание чрезмерно и выразил надежду на то, что правильная работа с нарушителем позволит ему исправиться.

— Разумеется, реакция Рамзана Ахматовича — это выражение позиции всего нашего народа. Мы не собираемся терпеть таких подонков в нашем обществе, мы будем их справедливо наказывать. Но призывы отправить дебошира на эшафот я считаю чрезмерными. Этот инцидент точно станет для него уроком на всю жизнь. Мы будем работать с ним и его родителями, привлечём к этому имамов. Мы воспитаем из него настоящего человека, — пообещал Умаров.

Непомним, сегодня ночью Рамзану Кадырову прислали ролик, на кадрах которого неизвестный чеченец оскорбляет двух молодых ребят в автобусе, потом бросает в них пустую банку из-под энергетика и заставляет повторять «Ахмат — сила!». Чеченский лидер был в бешенстве и потребовал от дебошира немедленно явиться в Грозный для серьёзного разговора.

Всю ночь члены чеченской диаспоры в Москве искали парня, в итоге его нашли, провели беседу и заставили отправиться в Грозный. Там, по информации источника «Комсомольской правды», его ждёт беседа с Кадыровым и общественно полезные работы. Хулигана заставят подметать городские улицы.

chp_groznyy Найден чеченец, на которого разгневался Рамзан Кадыров

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