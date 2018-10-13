В Ингушетии митинг против изменения границ продлили на два дня

СЕГОДНЯ 21:15 2018-10-13T21:45:59+03:00

Митинг в Магасе продлён на два дня. Пресс-служба главы Республики Ингушетия

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В Ингушетии правительство республики и «Совет тейпов» согласовали продление народного митинга против подписания соглашения об обмене территориями с Чечнёй на два дня — 16 и 17 октября. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе кабинета министров региона.

При этом отмечается, что сегодня общественная организация «Совет тейпов ингушского народа» направила в правительство уведомление о пролонгировании акции с 16 до 25 октября. Однако в правительстве согласовали продление митинга лишь на два дня — до 17 числа.

— Участникам акции напомнили, что ранее было согласовано их пребывание на площади Согласия в Магасе с 8 по 15 октября включительно. Это время было предоставлено для выражении своей гражданской позиции по соглашению об обмене территориями между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что причиной протестов стал документ, устанавливающий новые границы между двумя регионами. 26 сентября он был подписан главами республик Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Согласно заявлениям лидеров, он был продиктован необходимостью чётко установить границу между регионами распавшейся в 1991 году Чечено-Ингушской АССР, которые до сих пор не были чётко закреплены. В результате этого происходила путаница и создавалась напряжённость.

В день утверждения документа народным собранием Ингушетии, 4 октября, жители республики вышли на стихийный митинг в Магасе. Многие остались недовольны решением депутатов. Более того, сами народные избранники усомнились в достоверности подсчёта голосов. Однако на голосование за отмену её решения не явились.

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