2018-10-10T13:01:25+03:00
Политика

В Ингушетии депутаты сорвали новое голосование по границе с Чечнёй

На заседание явилось всего 12 членов Народного Собрания
Андрей ЗОБОВ
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Депутаты не смогли собраться на важнейшее голосование по соглашению о новых границах между Чечнёй и ИнгушетиейДепутаты не смогли собраться на важнейшее голосование по соглашению о новых границах между Чечнёй и ИнгушетиейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии депутаты сорвали новое голосование по установлению государственных границ с Чечнёй. Сегодня предыдущий документ могли признать недействительным. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе парламента республики.

10 октября, согласно планам, должно было пройти голосование за признание недействительным протокола счётной комиссии Народного собрания. Раньше, на площади, перед участниками митинга, многие депутаты заявляли, что подсчёт голосов вызвал у них вопросы. Многие утверждали, что были против ратификации документа, однако в итоге, по сведениям счётной комиссии, 17 народных избранников проголосовали «за», трое оказались в оппозиции и ещё четверо разорвали бланк.

Однако в итоге на плановое голосование явилось только 12 членов Народного Собрания. Не был собран кворум — минимальное количество депутатов, при котором голосование может быть признано действительным. Для этого явиться должны были как минимум 17 членов парламента.

Напомним, 26 сентября главами Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым было подписано соглашение о взаимном обмене территориями. Согласно документу, республики обменивались равными территориями в 1890 гектаров. Необходимость закрепления границ была продиктована тем фактом, что с 1991 года, после распада Чечено-Ингушской АССР, между двумя регионами не было чётко проведённой границы.

4 октября парламент Ингушетии ратифицировал соглашение. В тот же день на площади перед зданием парламента собрался стихийный народный митинг — многие граждане были не согласны с таким разделением территорий. Выступая перед людьми, некоторые депутаты заявили, что голосовали против соглашения и даже поставили под вопрос работу счётной комиссии, после чего и было принято решение о сегодняшнем голосовании.

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