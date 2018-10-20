Кадыров приехал в Ингушетию для разговора с оскорбившим его старейшиной

СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-20T08:51:29+03:00

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу вечером уехал в ингушское село Сурхахи ради разговора с известным старейшиной Мухажиром Нальгиевым. Со слов Кадырова, Нальгиев как противник соглашения об изменении границ Ингушетии и Чечни во время своих выступлений оскорбил его. Глава Чечни предложил старейшине объясниться.

Фото: соцсети Главы Чеченской республики

При личной встрече тот ответил, что неуважительные высказывания допустил из-за критического выступления чеченского лидера в адрес ингушского народа. Кадыров возразил. Последние слова о митингующих в Магасе он объяснил желанием сохранить дружбу народов. Поэтому, с его слов, критика адресовалась не ингушскому народу и его духовным лидерам, а провокаторам, желающим рассорить соседствующие республики.

- Мухажир, как мудрый и уважаемый человек, заявил, что я приехал к его дому достойно, как и подобает настоящему мужчине-къонаху, беседовал с большим уважением к нему, поэтому, как къонаха, просит меня простить и принять извинения, - рассказал Рамзан Кадыров об итогах разговора у себя в соцсетях. - Я, в свою очередь, ради Аллаха простил Мухажиру всё, что было и, как мусульманин, тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида.

Вернувшись в Грозный, глава Чечни еще раз подчеркнул, что подписанное с Евкуровым соглашение имеет большое значение. При этом добавив, что заключили его только из соответствия российскому закону об административном делении. Между народами никаких черт не проводили.

- Любой ингуш может приехать в Чечню и жить там, где он пожелает. Уверен, что такое же отношение и в Ингушетии. А те, кто попытается спровоцировать раздор между нашими народами, кто бы они ни были - чеченцы или ингуши, зря стараются, - резюмировал Кадыров.

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