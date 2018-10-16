Вступило в силу соглашение о границе Чечни и Ингушетии

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-16T10:13:16+03:00

Об этом сообщил спикер парламента ЧР

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Соглашение о демаркации административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов в социальной сети Mylistory.

Напомним, в сентябре главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении административной границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями "метр на метр". Парламенты обеих республик утвердили этот эаконопроект.

Магомед Даудов подчеркнул, что "установление границ никоим образом не подразумевает разделения братских чеченского и ингушского народов".

- Напротив, это будет способствовать дальнейшему укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей между чеченцами и ингушами, — уверен спикер.

Он также поблагодарил Евкурова и Кадырова за то, что "взяли на себя ответственность и совершили столь судьбоносный шаг".

- Благодаря вашей политической воле навсегда закрыта злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась разными провокаторами чтобь вбить клин между братьями-вайнахами, — резюмировал чеченский политик.

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