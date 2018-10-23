2018-10-23T00:56:04+03:00
Общество

"Чеченский Халк" показал свое фото без огромной шеи

Асхаб Тамаев был худощавым школьником [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
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Тамаев был обычным школьником. Фото: www.instagram.com/tamaaevТамаев был обычным школьником. Фото: www.instagram.com/tamaaev
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"Чеченский Халк" поделился со своими подписчиками фотографией, на которой он позирует во времена, когда еще не был обладателем огромной шеи. Асхаб Тамаев разместил в своем аккаунте в социальных сетях снимок из школьных годов и ответил на вопрос: "А стоило ли раскачивать свое тело до таких больших размеров".

- На своем пути я сталкивался со многими людьми, которые критиковали меня. Они говорили: зачем тебе это? Это же не красиво! Ты же умрешь в 30! Фу, надутый! Мой ответ таким людям: я качался ради себя и мне все равно, что говорят другие. На данный момент я ни капли не жалею, что начал качаться. Друзья, развивайтесь назло другим! Топим вместе!

Теперь Асхаба называют "Чеченским Халком". Фото: www.instagram.com/tamaaev

Теперь Асхаба называют "Чеченским Халком". Фото: www.instagram.com/tamaaev

Подписчикам пост "Чеченского Халка" понравился и они поддержали качка позитивными комментариями. Многие посоветовали ему не останавливаться на достигнутом и продолжать заниматься спортом.

- Ты подаешь отличный пример подрастающему поколению. Теперь все видят, что любой щупленький школьник, может стать огромным мужчиной. Главное, упорство и постоянные тренировки.Я верю в тебя, брат! Горжусь.

Несмотря на то, что таким комментариев было превалирующее большинство, нашлись и те, кто посчитал образ жизни Тамаева вредным для здоровья.

- Перестанешь пить протеин и скоро станешь таким же, как и был раньше.

- Какой тут спорт и качалка? Ты же насквозь химический. Тебе всего 17 лет, а ты уже полностью угробил свое здоровье. Прекрати и подумай о будущем.

Впрочем, сам "Чеченский Халк" неоднократно говорил о том, что не употребляет вредные препараты и не является "искусственным" качком.

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