"Чеченский Халк" показал свое фото без огромной шеи
"Чеченский Халк" поделился со своими подписчиками фотографией, на которой он позирует во времена, когда еще не был обладателем огромной шеи. Асхаб Тамаев разместил в своем аккаунте в социальных сетях снимок из школьных годов и ответил на вопрос: "А стоило ли раскачивать свое тело до таких больших размеров".
- На своем пути я сталкивался со многими людьми, которые критиковали меня. Они говорили: зачем тебе это? Это же не красиво! Ты же умрешь в 30! Фу, надутый! Мой ответ таким людям: я качался ради себя и мне все равно, что говорят другие. На данный момент я ни капли не жалею, что начал качаться. Друзья, развивайтесь назло другим! Топим вместе!
Теперь Асхаба называют "Чеченским Халком". Фото: www.instagram.com/tamaaev
Подписчикам пост "Чеченского Халка" понравился и они поддержали качка позитивными комментариями. Многие посоветовали ему не останавливаться на достигнутом и продолжать заниматься спортом.
- Ты подаешь отличный пример подрастающему поколению. Теперь все видят, что любой щупленький школьник, может стать огромным мужчиной. Главное, упорство и постоянные тренировки.Я верю в тебя, брат! Горжусь.
Несмотря на то, что таким комментариев было превалирующее большинство, нашлись и те, кто посчитал образ жизни Тамаева вредным для здоровья.
- Перестанешь пить протеин и скоро станешь таким же, как и был раньше.
- Какой тут спорт и качалка? Ты же насквозь химический. Тебе всего 17 лет, а ты уже полностью угробил свое здоровье. Прекрати и подумай о будущем.
Впрочем, сам "Чеченский Халк" неоднократно говорил о том, что не употребляет вредные препараты и не является "искусственным" качком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Чеченский Халк" стал пранкером и запугивает молодежь на улицах
Асхаб Тамаев разбирается с теми, кто считает качков тупыми [видео]
"Чеченский Халк" устроил драку в астраханском парке
Асхаб Тамаев травмировал своего соперника [видео]
"Чеченский Халк" раскачал шею шире головы
Асхаб Тамаев показал, как он это делает [видео]
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»