2018-10-25T11:55:07+03:00
Спорт

Нурмагомедову заплатили миллион долларов за бой с Макгрегором

Оба спортсмена отстранены от боев до 10 декабря
Алена БЕЛЯЕВА
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Хабиб получил часть гонорараХабиб получил часть гонорараФото: СОЦСЕТИ
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Хабибу Нурмагомедову заплатили половину обещанной суммы за бой с Конором Макгрегором. Такое решение было принято Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) для того, чтобы дагестанский спортсмен мог продолжить тренировки.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем микроблоге в Twitter, Нурмагомедов получил один миллион долларов за то, что смог одолеть ирландского спортсмена в рамках турнира UFC 229 и защитить свой титул чемпиона UFC в легком весе.

Напомним, несмотря на то, что дагестанец победил, свой гонорар он так и не получил. Все дело в драке, который устроил Нурмагомедов сразу после окончания боя. Дагестанец выпрыгнул из октагона в толпу и начал избивать спарринг-партнера своего соперника. После этого Хабиб вернулся в ринг, где произошла еще одна разборка уже с участием обоих бойцов и членов их команд. И Нурмагомедов, и Макгрегор за свою стычку были дисквалифицированы.

За такое неприемлемое поведение NSAC было принято решение заморозить выплату гонорара Хабибу Нурмагомедову до того момента, как расследование инцидента будет окончено.

24 октября временные дисквалификации спортсменов были продлены до 10 декабря. Поэтому члены атлетической комиссии перечислили пятьдесят процентов гонорара Нурмагомедову, чтобы тот продолжил тренировки на прежнем уровне и не терял форму. Еще один миллион долларов останется у NSAC, пока разбирательства не будут окончательно закрыты.

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