2018-11-13T17:02:19+03:00
Общество

Рамзан Кадыров заступился за "чеченского Шварценеггера"

Глава республики заявил, что Рахим Куриев легко сможет повторить свой рекорд [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров поддержал юного спортсменаРамзан Кадыров поддержал юного спортсменаФото: Евгения СОКОРЕВА
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях заступился за пятилетнего чеченского мальчика, чей мировой рекорд по отжиманиям не был засчитан. Напомним, Рахим Куриев смог отжаться 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут. Но его достижение отказались признавать, так как ребенок отрывал ладошки от пола. Свои спортивные достижения малыш посвятил главе республики и тот решил в ответ его поддержать.

- Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно ещё раз повторить. У Рахима хватит энергии ещё и ещё раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать. Главный рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всем мире, которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира - ровесника, - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также поздравил Рахима с его первым, но уже серьезным достижением в жизни.

Кстати, "Комсомольская правда на Северном Кавказе" поговорила с отцом рекордсмена Зелимханом, который заявил - новому рекорду быть и очень скоро. В ближайшие дни Рахим постарается отжаться 2000 раз всего за 60 минут. Соревнование пройдет в Грозном под присмотром представителей Минспорта республики.

5-летний чеченский Шварценеггер.

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