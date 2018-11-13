Рамзан Кадыров заступился за "чеченского Шварценеггера"

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях заступился за пятилетнего чеченского мальчика, чей мировой рекорд по отжиманиям не был засчитан. Напомним, Рахим Куриев смог отжаться 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут. Но его достижение отказались признавать, так как ребенок отрывал ладошки от пола. Свои спортивные достижения малыш посвятил главе республики и тот решил в ответ его поддержать.

- Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно ещё раз повторить. У Рахима хватит энергии ещё и ещё раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать. Главный рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всем мире, которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира - ровесника, - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также поздравил Рахима с его первым, но уже серьезным достижением в жизни.

Кстати, "Комсомольская правда на Северном Кавказе" поговорила с отцом рекордсмена Зелимханом, который заявил - новому рекорду быть и очень скоро. В ближайшие дни Рахим постарается отжаться 2000 раз всего за 60 минут. Соревнование пройдет в Грозном под присмотром представителей Минспорта республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/677398" frameborder="0"></iframe> 5-летний чеченский Шварценеггер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятилетний "чеченский Шварценеггер" установил мировой рекорд, отжавшись 4105 раз без перерыва

Рахим Куриев поражает своей силой и выносливостью (подробности)