В Чечне заявили, что перевоспитали бросившего банку в московском автобусе парня

Уроженец Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку в подростка в московском автобусе, перевоспитался. Об этом заявил министр по национальной политике республики Джамбулат Умаров. По данным чиновника, подросток 4 дня в неделю исправно работает в коммунальной организации СУРСАД, занимающейся озеленением и уборкой улиц Грозного.

- Этот бывший дебошир теперь уже большк никакой не дебошир, а очень примерный юноша, который официально трудится. Показал себя на работе как весьма ответственный парень, можно сказать, совсем исправился, — отметил Джамбулат Умаров. - Турпал уже не понимает, как его тогда в столице угораздило так себя плохо повести. Труд вытеснил хулиганское мышление!

Умаров назвал процесс перевоспитания Хасиева классическим примером того, как "труд облагораживает человека, и добавил, что Турпал сожалеет о своем скандальном проступке в Москве.

Напомним, в прошлом месяце, в социальных сетях появилось короткое видео, на котором молодой уроженец Чечни в московском автобусе со словами "Ахмат — сила" бросает банку из-под энергетика в другого пассажира. Поведением чеченца возмутился увидевший ролик глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров немедленно вызвал проштрафившегося парня в Чечню, заставил прилюдно извиниться и устроил его убирать улицы Грозного.