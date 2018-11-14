2018-11-14T11:47:11+03:00
Общество

Чеченцу, бросившему банку в московском автобусе в подростка, понравилось подметать улицы

Турпал Хасиев теперь зарабатывает неплохие деньги в СУРСАД
Алена БЕЛЯЕВА
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Турпал Хасиев. Фото: скриншот видеоТурпал Хасиев. Фото: скриншот видео
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Чеченец, прославившийся на всю страну после броска банкой в подростка в московском автобусе, нашел себе новую работу. 20-летний Турпал Хасиев по заданию Рамзана Кадырова некоторое время бесплатно подметал улицы Грозного. Теперь его руководство решило, что парень полностью перевоспитался и он смог официально трудоустроиться.

- Турпал себя отлично чувствует. Его исправительный срок подошел к концу и теперь он устроился на официальную работу абсолютно добровольно. Трудится молодой человек там же в коммунальной организации СУРСАД. Он занимается благоустройством и озеленением города. Зарабатывает нормально, на доходы не жалуется. Хасиев очень красноречиво, даже я бы сказал пронзительно, показал всему миру, как труд облагораживает молодого человека. Как он вытесняет из еще не сформировавшегося сознания зачатки хулиганства и превратного отношения к жизни. Уверен, что подобный поступок он больше не совершит, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" министр по национальной политике республики Джамбулат Умаров.

По словам главы коммунальной организации СУРСАД Мухумд-Хасана Асакова, у Турпала сложились отличные отношения с коллективом и он хорошо справляется с работой.

- Сначала ему было сложно, но это только из-за слишком пристального внимания, которое уделялось парню. Теперь все хорошо. Турпал работает 26 дней в месяц, получает 20 тысяч, неплохие для Чечни деньги. Ему все нравится, - отметил Мухумд-Хасан.

Напомним, главу Чечни возмутил не только хулиганский поступок Турпала, но и то, что в момент броска он громко заявил: "Ахмат - сила!". Такое поведение парня посчитали неприемлемым все жители Северного Кавказа. Пользователи в социальных сетях писали, что им стыдно за парня и просили не считать всех чеченцев такими как он. Впрочем, теперь Хасиев может стать примером для любого раскаявшегося хулигана.

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Чеченец в автобусе.

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