Рамзан Кадыров подарил мальчику, отжавшемуся 4 тысячи раз, белый Merсedes

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes 5-летнему мальчику, поставившему рекорд по отжиманиям. Напомним, пятилетний Рахим Куриев смог отжаться более четырех тысяч раз за 2 часа 26 минут, но его достижение не было засчитано. Дело в том, что официальные представители Книги рекордов России признали нарушением отрыв ладошек от пола и предложили малышу еще раз пройти это испытание.

О произошедшем узнал Рамзан Кадыров, которому Рахим и посвятил свой рекорд. Сначала Глава Чечни написал ему в поддержку пост в социальных сетях, в котором отметил, что мальчик легко повторит свой рекорд, "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать".

Рахим вскоре установит новый рекордФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но одних слов политику оказалось мало и он решил сделать уникальному ребенку подарок и вручил ему белый Mercedes.

- Эту машину тебе подарила руководитель благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова. И пусть папа катает тебя на нем, ты достоин ездить на белом "Мерседесе", — отметил Рамзан Кадыров во время встречи с мальчиком.

Рахим тут же решил доказать, что действительно достоин такого авто и начал отжиматься прямо на капоте иномарки.

Подарок главы республики очень удивил и обрадовал отца мальчика Зелимхана Куриева. В разговоре с "Комсомольской правдой на Северном Кавказе" мужчина отметил, что даже не подозревал о готовящемся сюрпризе.

- Мы не знали, что нас ждет такой подарок. Просто позвонили и сказали - выходите. Смотрим, а там Рамзан Ахматович и автомобиль. Мы очень счастливы и благодарны. Рахим обязательно повторит свой рекорд, когда глава Чечни вернется из рабочей поездки, - рассказал Зелимхан.

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