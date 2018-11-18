В Дагестане печально известную школу Хебатли снесут

Республиканские власти решили снести самую известную аварийную школу Дагестана в селе Хебатли. Семь лет местный житель кричал о ней в письмах к министрам, на одиночных пикетах и получал в ответ: "Мужик, тебе не надоело?". Только сейчас после очередной его жалобы в администрацию Владимира Путина чиновники озаботились "Хебатлинской СОШ".

Об этом "КП" рассказал прославивший ее дагестанец Магомедрамазан Абдулкаримов:

- Но все не закончилось. Решение о строительстве надо утвердить на первом чтении. А потом уже после второго чтения дадут деньги. Пока в минэкономике говорят о выделении 55 млн рублей. Думают, наверное, нашим детям этого хватит.

С слов Магомедрамазана, после Нового года должны объявить торги. Но активист опасается, что по коррумпированной схеме с многомиллионными откатами от суммы останется всего ничего.

- И начинают потом экономить: используют не морской песок, а "отсев" (дробленный камень), недоплачивают рабочим. Будет одна большая халтура и самый кульминационный момент. Пока жив, буду контролировать строительство, - заявил житель Хебатли.

Напомним, печально известную "Хебатлинскую СОШ" признали 100% аварийной и закрыли еще в 2016-м. Но в единственном на горное село учреждении все равно продолжают учиться дети. И хотя здание 60-х годов постройки признали опасным два года назад, гнить и трещать по швам оно начало намного раньше.

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Официально ее закрыли еще в 2016 году. Но дети и сейчас занимаются в ветхом здании - потому что больше негде [фото и видео]