Европейский суд потребовал разрешить гей-парады на Северном Кавказе

ЕСПЧ после рассмотрения дела "Алексеев и другие против РФ" упрекнул российские власти в дискриминации сексуальных меньшинств и нарушении гражданских прав. Запрет на проведение гей-парадов, в том числе в городах Северного Кавказа, Страсбург требует аннулировать.

Секретарь суда заявил:

- Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что были нарушены статья 11 (право на свободу собраний), статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статья 14 (право не подвергаться дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Значит ли это, что на Кавказе все-таки состоится первый в истории ЛГБТ-митинг? Мы спросили об этом у организатора акций Владимира Климова. Но перед тем, как ответить на этот вопрос, общественник сразу сказал, что решением Европейского суда по правам человека остался недоволен.

- Никаких санкций Россия не получила, - отметил собеседник. - Мы ожидали каких-то более суровых мер в адрес российский властей, но, к сожалению, суд лишь что-то там рекомендовал и даже не присудил денежных компенсаций за задержания и избиения активистов. Разумеется, мы будем требовать передачи дела на пересмотр в Большую Палату ЕСПЧ.

А "Всероссийская кампания", со слов Климова, как охватывала 320 городов России, включая регионы Северного Кавказа, так и продолжает охватывать. Активист говорит, что уведомление о проведении митинга в СКФО они могут подготовить в любой момент.

Напомним, в Нальчике, Черкесске, Ставрополе и других городах СКФО гей-парад неоднократно сворачивали еще на стадии согласования даты из-за официального отказа местных властей. Общественники ходили в суды, жаловались правозащитникам, убеждали чиновников в безобидности и пользе своих акций. Но по сей день на Кавказе не прошло ни одного такого шествия.