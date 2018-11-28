Пятилетний "чеченский Шварценеггер" отжался больше 3 тысяч раз и установил мировой рекорд

28 ноября в четыре часа дня пятилетний "чеченский Шварценеггер" Рахим Куриев повторно доказал, что отжимается больше всех в России. Маленький мальчик уже ставил рекорд по отжиманиям, тогда он смог сделать упражнение 4105 раз без перерыва, но его не зафиксировали, так как ребенок отвлекался на мультфильмы и счет.

В этот раз в Грозный приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вместе с экспертами, который и зафиксировал новое достижение юного спортсмена - 3202 раза за 2 часа и 30 минут. Это стало новым мировым рекордом.

Теперь Рахим официально самый выносливый пятилетний мальчик на планете и чтобы перебить его рекорд, другому ребенку придется отжаться еще больше. А это под силу далеко не всем.

Как же Рахиму удалось добиться таких уникальных результатов? Его отец рассказал "Комсомолке", что мальчик начал тренироваться уже в три года. По словам Зелимхана Куриева, ребенку очень хотелось быть похожим на папу, который постоянно занимался спортом.

Рахим постоянно тренируется

Тренирует Рахима сам Зелимхан, не доверяя столь важный процесс тренерам. Занятия проходят в домашних условиях, так как родители считают, что для различных секций он еще маленький.

На сегодняшний день у юного спортсмена по семь тренировок в неделю. С утра он пробегает примерно 2-3 километра, через несколько часов занимается гимнастикой и растяжкой, а уже вечером настает время силовых занятий - брусьев, боксирования и, конечно же, отжиманий.

Родители Рахима не нагружают его сверх меры и следят за здоровьем. Малыш отлично питается и регулярно посещает врачей, которые подтверждают, что он отличается отличным здоровьем.

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