Следком предъявил боевику из банды Басаева обвинения в терроризме и убийствах

В главном следственном управлении по Северо-Кавказскому федеральному округу предъявлены обвинения в терроризме и убийствах боевику из банды Шамиля Басаева. Бывший участник НВФ, участвовавший в захвате больницы в Будённовске, был задержан 20 ноября в Москве.

— Следствию удалось получить неопровержимые доказательства участия задержанного в нападении вооружённой террористической группировки на Будённовск и захвате местной больницы, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Данные, которыми располагают правоохранители, дали возможность предъявить террористу обвинения по целому ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Участника банды Басаева обвиняют в терроризме, захвате заложников, убийствах гражданских и лиц, находившихся при исполнении служебного долга, а также участии в серии нападений, совершённых в составе незаконного вооружённого формирования.

Хазваха Черхигов. Фото: кадр оперативного видео

— В настоящее время следствие устанавливает роль и конкретные цели боевика в ходе произошедшего нападения. Также проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с нападением на Будённовск. Принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, что неизвестный ранее член банды Хазваха Черхигов был задержан в Москве 20 ноября. В связи с тяжестью совершённых преступлений суд сразу же арестовал террориста. По данным следствия он был 17-летним парнем, когда, в составе группы из 200 боевиков под руководством Басаева, напал на мирных жителей Буденновска. В то страшное время в заложниках находились 1586 ставропольцев. В результате вероломной атаки террористов и захвата местной больницы погибли 129 человек, ещё 137 получили различные ранения. В их числе мирные жители Будённовска, больные, а также сотрудники полиции и военные.

На данный момент приговоры уже вынесены 28 участникам банды. Ее 16 боевиков были уничтожены во время штурма буденновской больницы. Шамиля Басаева удалось ликвидировать в Ингушетии 10 июля 2006 года. Поиски оставшихся преступников продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/678661" frameborder="0"></iframe> Задержание члена банды Басаева в Москве.

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