2018-11-29T17:58:25+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали боевиков, планировавших убивать силовиков и бизнесменов

Бандиты открыли огонь по полицейским из "Жигулей" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Одного из бандитов взяли живьемОдного из бандитов взяли живьемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии ликвидированы три боевика из религиозно-экстремистской ячейки. Бандиты неожиданно начали стрелять по сотрудникам на ходу из машины "Жигули".

Стражи порядка вступили в бой с четырьми бандитами. Ответными выстрелами трое были убиты. Живым из перестрелки вышел только один злоумышленник. Его задержали и доставили в местное СИЗО.

Оперативная съемка с места спецоперации в КБР.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении пресс-службы ФСБ по республике, члены экстремистской ячейки готовились к убийству силовиков и крупных бизнесменов.

- Террористы уничтожены в ходе спецоперации. У них изъяли оружие и "средства поражения", - добавили в ведомстве.- Личности убитых бандитов устанавливаются.

В Следственном комитете РФ завели дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Сообщается, что из полицейских в ходе операции никто не пострадал. Нет пострадавших и среди мирных жителей. Операция по ликвидации боевиков произошла в безлюдной местности.

Напомним, 13 октября в селе Эндирей, что в Дагестане, ликвидировали двоих боевиков из ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), причастных к покушениям на сотрудников МВД, а также к убийству двух полицейских у селения Комсомольское. Тогда во время контртеррористической операции были ранены двое сотрудников спецназа и сотрудник Росгвардии.

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