2018-12-05T14:06:17+03:00
Происшествия

В Дагестане главврач попал под следствие за самовольный капремонт в больнице

Деньги выделили на диспансеризацию медработников
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Исполняющий обязанности главврача Каякентской центральной районной больницы попал под следствие после проверки целевого использования денег из Федерального фонда медстрахования. Выделенные ФОМС 21 млн рублей он потратил на капремонт инфекционного отделения. Но деньги поступили на счет больницы для покрытия расходов медработников на диспансеризацию.

- Средства предназначались на оплату медицинским работникам проведенной дополнительной диспансеризации и оказанной работающим гражданам первичной медико-санитарной помощи, а также медпомощи беременным женщинам, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в прокуратуре Дагестана.

За нарушение статьи Бюджетного кодекса России на врио руководителя больницы завели дело по статье "нецелевое расходование бюджетных средств государственных внебюджетных фондов".

Если вину докажут, то за самовольный капремонт отделения ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в конце октября при ремонте этого инфекционного отделения Каякентской ЦРБ растащили 7 млн "бюджетных" рублей.

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