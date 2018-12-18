2018-12-18T15:13:31+03:00
Происшествия

Депутат от Ингушетии: Нашим ребятам сорвали сдачу сессии и жестоко избили

Представитель Республики в Госдуме прокомментировал задержание спецназом 36 ингушских студентов [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Задержание ингушей в общежитии Московского ВУЗа вызвало широкий общественный резонансЗадержание ингушей в общежитии Московского ВУЗа вызвало широкий общественный резонансФото: Социальные сети
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Задержанных в Москве студентов Депутаты госдумы, Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе жестоко избили силовики. На защиту молодых людей встали представители Ингушетии в Государственной Думе.

— Мы однозначно подключимся к решению этой проблемы, а я считаю, что это настоящая проблема. Как только мы поймём в деталях подробности, будут сделаны соответствующие выводы, и запросы в Генпрокуротуру, в МВД. Я считаю, что в правовом государстве такие вещи недопустимы. Под утро толпа спецназовцев заезжает, врывается в блок, поднимает с постели огромное количество людей, забирает студентов в ответственнейший период подготовки к экзаменационной сессии. Мы возмущены, я лично крайне возмущён такими действиями силовиков, — негодует депутат Госдумы от Ингушетии Юшаа Газгиреев.

Кроме того, оказалось, что сотрудники Росгвардии отнеслись к своей работе с особым рвением и избив молодых людей «до хруста». Когда в постоянном представительстве Ингушетии при президенте узнали об этом — ребят немедленно отправили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать факт побоев.

Эти кадры разошлись по соцсетям Фото: Социальные сети

Эти кадры разошлись по соцсетямФото: Социальные сети

— Да, я знаю об этом, это действительно так. С нашими студентами полицейские обошлись крайне жёстко, нанесли им серьёзные травмы. Я собираюсь встречаться с пострадавшими, с теми студентами, которых избивали. У ребят переломы носа, травмы челюсти, другие переломы, я точно не помню сейчас. Этот вопрос мы ни в коем случае не оставим без внимания и сделаем всё, чтобы восстановить справедливость, — сообщил Юшаа Газгиреев.

Резонанс вокруг задержания ингушских студентов с оружием и наркотиками настолько велик, что в Москву срочно вылетел глава республики Юнус-Бек Евкуров. Решение вопроса будет под его личным контролем.

Задержание 36 студентов произошло ранним утром 17 декабря. Большая часть из них — ингуши, однако, кроме них, задержаны русские и пара студентов из Африки. Молодых людей положили «носом в пол» и обыскали. У уроженцев кавказской республики нашли травматические пистолеты. А вот найденные наркотики им не принадлежат — вещества обнаружили у гостей из тропических стран.

В комнатах нашли оружие и наркотики Фото: Социальные сети

В комнатах нашли оружие и наркотикиФото: Социальные сети

Оказалось, что заявление на задержанных написал студент из Таджикистана. В нём он заявляет, что молодые люди его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Он же рассказал, что ингуши устроили в общежитии свой маленький халифат и держа в страхе других студентов.

После допроса в полиции молодых людей отпустили. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

В общежитие РГГРУ в Москве пришлось вызывать Росгвардию.

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