Евкуров запретил выгораживать задержанных в общежитии ингушских студентов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров запретил выгораживать соотечественников, задержанных в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе. Он подчеркнул, что подобных нарушителей впредь нужно выявлять и наказывать.

Проигнорировать резонансный скандал Евкуров не мог — как только стало известно, что задержаны целых 36 студентов из Ингушетии, глава республики внёс правки в свои планы и уже на следующий день, во вторник, посетил столицу.

— 36 ингушских студентов были задержаны после заявления в полицию студента из Таджикистана. Он утверждал, что между ним и задержанными произошёл конфликт, закончившийся стрельбой из травматического оружия, — обрисовал Евкурову постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алихан Цечоев. — К вечеру их отпустили, а днём во вторник они побывали на беседе с руководством университета по факту случившегося.

Глава республики подчеркнул, что нужно внимательно расследовать инцидент: узнать, кто был инициатором конфликта между ингушами и таджиками, узнать, откуда у молодых людей травматические пистолеты, найденные полицией и есть ли на них разрешение.

На дверях студенты написали «Ингушетия. Не беспокоить!»Фото: Социальные сети

Отдельно постпредство будет работать над выяснением причин побоев — из полицейского участка некоторые задержанные вернулись со сломанными носами, повреждениями челюсти и другими травмами.

— Наша с вами задача не в том, чтобы выгораживать своих! Мы должны работать с молодёжью, заблаговременно настраивать ребят на ответственное и серьезное отношение к учебе, на достойное поведение, чтобы полностью исключить подобные инциденты. Те, кто не хочет учиться, не должны портить тех, кто хочет! — Подчеркнул свою принципиальную позицию Юнус-Бек Евкуров.

Кроме того, глава Ингушетии заметил, что необходимо отслеживать успехи уроженцев республики на учёбе. Это поможет выявлять тех, кто приезжает в большие города не ради образования.

— И Постпредству, и Минобрнауки Республики Ингушетия необходимо тщательнее отслеживать успеваемость наших студентов – мы должны понимать, как учатся ребята, соблюдают ли они учебную дисциплину, где работают, и в случае необходимости принимать меры, — резюмировал Юнус-Бек Евкуров.

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