2018-12-19T19:51:49+03:00
Происшествия

В Ставрополе силовики уничтожили боевиков ИГИЛ*

Преступники открыли огонь по сотрудникам ФСБ [фото]
Алена БЕЛЯЕВА
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Несколько боевиков были ликвидированыНесколько боевиков были ликвидированыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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19 декабря в Ставрополе силовики ликвидировали двоих боевиков, которые оказались действующими членами запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает ЦОС ФСБ, операция проходила на окраине города. Сотрудники ведомства попытались задержать преступников, но те оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Спецоперация проходила в частном секторе. Никто из силовиков и местных жителей ранений не получил.

Преступники открыли огонь по силовикам Фото: СОЦСЕТИ

Преступники открыли огонь по силовикамФото: СОЦСЕТИ

Согласно предварительным данным, боевики приехали на Ставрополье из соседних республик Северного Кавказа и занимались здесь подготовкой теракта. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают их личности. При ИГИЛовцах были найдены огнестрельное оружие, в том числе пистолет Макарова и гранату, и экстремисткая литература.

По факту перестрелки возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на теракт организованной группой", "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

Губернатор края Владимир Владимиров выразил признательность сотрудникам органов безопасности за оперативно и точно проведенную операцию.

У боевиков была граната и пистолет

У боевиков была граната и пистолет

Напомним, 12 декабря в Ингушетии боевики о время задержания бросили гранату в полицейских. В реузльтате нападения один из преступников погиб, а двое правоохранителей в тяжелом состоянии попали в больницу.

ИГИЛ* - запрещенная в России международноя террористическая организация

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