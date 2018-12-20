2018-12-20T10:01:31+03:00
Происшествия

Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракт на Новый год

Стали известны подробности спецоперации ФСБ
Алена БЕЛЯЕВА
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преступники были вооружены гранатой и пистолетомпреступники были вооружены гранатой и пистолетомФото: СОЦСЕТИ
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19 декабря в Ставрополе силовики ликвидировали двух боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". По информации антитеррористической комиссии краевого центра, мужчины приехали в город из соседней республики 14 декабря.

Экстремисты сняли квартиру на улице Ворошилова в юго-западном районе столице региона. Именно здесь боевики планировали переждать пару недель до Нового года, когда они хотели устроить теракты. Преступники заранее приготовили бутылки с зажигательной смесью, которые были найдены в одной из комнат.

Когда силовики предложили террористам сдаться, те попытались скрыться и начали стрелять по сотрудникам ФСБ. В результате перестрелки оба преступника были уничтожены в лесном массиве по улице Пирогова.

Преступники открыли огонь по силовикам

Преступники открыли огонь по силовикам

На данный момент сотрудник правоохранительных органов уже установили личности ликвидированных боевиков. Оказалось, что один из них до приезда в Ставрополь три года участвовал в боевых столкновениях в Сирии.

После спецоперации по всему городу проходят проверки съемных квартир и комнат. Выяснилось, что только в одном микрорайоне на юго-западе краевого центра в аренде находится порядка двух тысяч жилых помещений.

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