Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракт на Новый год

19 декабря в Ставрополе силовики ликвидировали двух боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". По информации антитеррористической комиссии краевого центра, мужчины приехали в город из соседней республики 14 декабря.

Экстремисты сняли квартиру на улице Ворошилова в юго-западном районе столице региона. Именно здесь боевики планировали переждать пару недель до Нового года, когда они хотели устроить теракты. Преступники заранее приготовили бутылки с зажигательной смесью, которые были найдены в одной из комнат.

Когда силовики предложили террористам сдаться, те попытались скрыться и начали стрелять по сотрудникам ФСБ. В результате перестрелки оба преступника были уничтожены в лесном массиве по улице Пирогова.

Преступники открыли огонь по силовикам

На данный момент сотрудник правоохранительных органов уже установили личности ликвидированных боевиков. Оказалось, что один из них до приезда в Ставрополь три года участвовал в боевых столкновениях в Сирии.

После спецоперации по всему городу проходят проверки съемных квартир и комнат. Выяснилось, что только в одном микрорайоне на юго-западе краевого центра в аренде находится порядка двух тысяч жилых помещений.

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