2018-12-25T18:21:14+03:00
Общество

Виталий Калоев, потерявший семью в катастрофе над Боденским озером, снова стал отцом

У него родились двойняшки [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Андрей КараФото: Андрей Кара
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У Виталия Калоева, устроившего самосуд за гибель семьи над Боденским озером в 2002 году, родилась двойня - мальчик и девочка. Это первые дети от второй супруги Ирины Дзарасовой.

"Комсомольской правде" герой рассказал, что имена детям они вместе с женой еще только выбирают.

Виталий Калоев рассказывает, как назовет двойняшек

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- Я вам могу сказать, что пока мы думаем, время есть, позже ясно будет, - сказал Калоев.

Сейчас вместе с супругой Виталий живет в Северной Осетии. Говорит, что от архитекторских дел уже отошел и отдыхает на пенсии.

Напомним, с Ириной Дзарасовой Виталий вступил в брак недавно, уже через много лет после освобождения из тюрьмы за убийство швейцарского диспетчера Петера Нильсена, по чьей ошибке в 2002 году столкнулись самолеты над Боденским озером в Германии, в результате чего погибли жена и дети Калоева.

Ирина работает инженером на ОАО "Севкавказэнерго". С Виталием свадебная церемония прошла в узком кругу и по осетинским законам без похода в ЗАГС. Виталию Калоеву 62 года.

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