2018-12-28T18:29:09+03:00
Общество

Освобождённые из Ирака российские дети жили в тюрьме

После месяцев, проведённых в заключении, им требуется срочная медицинская помощь
Андрей ЗОБОВ
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Много месяцев дети с матерями жили в тюрьме, ожидая приговора за пособничество террористамМного месяцев дети с матерями жили в тюрьме, ожидая приговора за пособничество террористамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российские дети, возвращение которых в пятницу анонсировал Рамзан Кадыров, жили в тюрьме в Багдаде и нуждаются в медпомощи. Их, с матерями, бросили туда по обвинению в пособничестве террористам. О судьбе освобождённых заложников рассказала правозащитница, член рабочей группы по возвращению на родину российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

— Этих детей вместе с матерями увезли их родители, присоединившиеся к запрешённым бандформированиям. Им от четырёх до пятнадцати лет. Долгое время, вместе с матерями, они сидели в тюрьме Багдада. Власти Ирака обвиняли их родителей в пособничестве террористам, — сообщила правозащитница в интервью РИА Новости.

Представителям РФ и Чечни удалось договориться об освобождении детей. Как сообщил Рамзан Кадыров, 30 декабря они вернутся на родину. Но, по словам Хеды Саратовой, после длительного заключения им необходима помощь врачей. Поэтому пострадавших отправят в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. После этого их отдадут на попечение родственникам — преимущественно бабушкам и дедушкам.

— Там же, в тюрьме, находятся 57 россиянок, уехавших вместе с мужьями на войну, и 115 детей. Многие из них уже родились в зонах вооружённых конфликтов: на территории Ирака и Сирии. Следующим этапом нашей работы станет их освобождение, — пояснила правозащитница.

По неофициальной информации это число значительно больше — в Багдад свезли жён и детей боевиков со всего Ирака. Многие из них уже получили значительные и пожизненные сроки.

— У нам обратились женщины, чьи дочери писали им из багдадской тюрьмы. Они искали их несколько лет, и оказалось, что теперь их родные — заключённые. Эту информацию передали в МИД РФ, связались с иракским консульством. Пока подтверждения нет, — сообщила Хеда Саратова.

Власти Чечни начали помогать российским детям вернуться домой с конца 2017 года. Тогда Рамзан Кадыров выложил в социальных сетях видеоролик, в котором рассказывалось о российских детях, живущих в приюте в Багдаде. С тех пор в Россию удалось вернуть более 100 человек.

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