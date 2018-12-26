«Если бы на Донбассе воевали чеченцы, результат был бы мгновенным»: в республике ответили на статью Times

В Чечне посмеялись над материалом, опубликованным 26 декабря во всемирно известной газете The Times. По мнению руководства республики, некие люди выдают себя за местных уроженцев, потому что, в случае реальной войны, чеченцы действовали бы куда эффективнее.

— Эти призрачные батальоны действительно могут выдавать себя за чеченцев, мы этого не исключаем, — объяснил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. — Я знаю о такой практике, наслышан о подобных случаях. Но мало ли кто мог понаехать в Украину под нашим именем. Поверьте, когда воюют настоящие чеченцы, об этом знает весь мир. Если бы это были мы — результат был бы мгновенным, а не длинные разговоры по несколько лет.

В своём материале английское издание называет конкретные подразделения. На стороне ВСУ, согласно сведениям The Times, воюют батальоны шейха Мансура и Джохара Дудаева. Более того, внимание заостряется на том факте, что сторонники правительства Украины проходили обучение в тренировочных лагерях ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Руководство Чечни считает, что факт сотрудничества властей с террористами действительно не исключён. Однако акцент на этнической принадлежности боевиков сделан неспроста.

— Эта статья — лишь одна из серии ходов, призванных создать пугающий образ чеченцев в представлении простых людей на западе. Вместе с высосанным из пальца докладом ОБСЕ о так называемых внесудебных казнях, и настольной игрой, превратившей чеченцев в вампиров. Эта попытка нас очернить — очередной придуманный повод в идущей информационной войне. И он направлен и против руководства республики и против России. Это, в частности, попытка обесценить дипломатические договорённости, заключённые на недавней встрече Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, — резюмировал Джамбулат Умаров.

*ИГИЛ — запрещённая на территории РФ террористическая организация.

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