«Чеченский Халк» не захотел драться, побоявшись опозориться перед Кадыровым

Чеченец Асхаб Тамаев, широко известный публике под псевдонимом «чеченский Халк», отказался драться с задиристыми подписчиками. Молодой человек подчеркнул, что он не может позволить себе таких вольностей, ведь за ним следит Рамзан Кадыров. При этом раньше парень с удовольствием хайповал на громких драках в общественных местах.

Обращение к задирам известный чеченский спортсмен опубликовал в своём Instagram. Парень подчеркнул, что к нему сотнями приходят предложения встретиться и померяться силами. Однако всем недругам чеченский юноша дал решительный отказ.

— Появилась мода: кидать вызовы и набирать на этом популярность, чтобы раскрутиться, набрать подписчиков. Хочу попросить больше так не делать — со стороны это очень смешно. Имея аудиторию более, чем в миллион подписчиков, я не могу показывать агрессивное поведение, ведь на меня подписано большое количество детей, подростков, а также сам Рамзан Кадыров, и это огромная ответственность, — рассказал «чеченский Халк» в видеообращении.

Вместо брутальной драки парень предложил всем желающим альтернативу. Тамаев пригласил задир в гости, в родную Чечню.

— Хотите зарубиться, померяться силой? Приезжайте в Чечню! Вместе потренируемся, поделимся опытом, тут у нас куча залов. Всегда будем рады гостям, — вежливо резюмировал в своем Асхаб.

Стоит отметить, что раньше парня ответственность ничуть не смущала — он нередко выкладывал ролики, на которых устраивал спарринги в общественных местах. Например спортсмена Артёма Мустафина Тамаев уложил в астраханском парке, а с блогером Филллипом Марвиным он схватился в московском ЦУМе.

Чеченский Халк отказался драться из-за Рамзана Кадырова.

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