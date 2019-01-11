2019-01-11T08:46:44+03:00
Происшествия

В Ингушетии уволена главврач перинатального центра, где заклеили рот новорожденному

Скандальный ролик с мучениями младенца был опубликован в соцсетях несколько дней назад
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: youtubeФото: youtube
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Главврач перинатального центра в Ингушетии Хади Угурчиева уволена после публикации в соцсетях резонансного видео с новорожденным, которому заклеили рот пластырем. Об этом сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, ролик с новорожденным младенцем в палате, которому приклеили соску пластырем ко рту, опубликовала на днях одна из жительниц Ингушетии. Разгорелся большой скандал, врачи роддома заявили о своей непричастности к скандальному инциденту. Начала проверка. Выяснилось, что младенец - недоношенный мальчик из республиканского перинатального центра.

- После проверки были принято решение уволилть главврача Республиканского клинического перинатального центра. Поводом для такого решения послужил инцидент с новорожденным ребёнком с заклеенным ртом, - уточнили в силовых структурах Ингушетии.

Сама Хади Угурчиева заявила СМИ, что рот новорожденному младенцу зачем-то заклеила пациентка, снимавшая его на камеру сотового телефона в отсутствие в палате медсестры и мамы.

В роддоме в Ингушетии младенцу заклеили рот пластырем..Видео Youtube

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