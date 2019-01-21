"Дюймовочка" из Чечни может стать самой маленькой девочкой России

Самая маленькая девочка страны живет в Чечне. Двенадцатилетняя Анжела Ташуева со стороны больше напоминает младенца, ведь ее рост составляет всего 57 сантиметров, а весит малышка чуть больше шести килограммов. Виной всему врожденное генетическое заболевание, которое долгое время не могли диагностировать местные врачи.

Родилась Анжела в 2006 году. В момент своего появления на свет она весила всего 700 граммов при росте 38 сантиметров. Несмотря на столь устрашающие показатели, девочке удалось выжить и стать счастливым ребенком.

Родители долго пытались понять, из-за чего их ребенок не растет, но местные врачи лишь разводили руки. Тогда семья Ташуевых продала свою однокомнатную квартиру в Грозном и уехали в Германию. Там медики выяснили, что девочка больна врожденной карликовостью - секкелисом и вылечить ее невозможно. Люди с таким диагнозом живут около 19-20 лет.

Несмотря на страшные прогнозы, родители "Дюймовочки" не опустили руки. Кроме того, Анжела вскоре может получить всероссийскую известность - ее мама подала заявку в Книгу рекордов страны, чтобы девочку признали самым маленьким ребенком.

Болезнь не заставила Анжелу замкнуться. Она любит рисование и танцы и с нетерпением ждет ежегодной поездки к морю.

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