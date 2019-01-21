Николай Басков в КБР исполнил песню на кабардинском языке: "Очень хорошо поет для русского"

Николай Басков удивил своих поклонников из КБР, когда запел на кабардинском языке. Фрагмент выступления быстро разлетелся по социальным сетям и собрал сотни положительных откликов. На кадрах ролика видно, что артист исполняет сложный для себя текст с листочка, но при этом ни разу не сбивается.

Шикарное исполнение кабардинской песни поразило местных жителей, среди которых у Баскова явно прибавилось поклонников. Один из пользователей социальных сетей даже пошутил, что если Николай во всех республиках будет петь хоть одну песню на национальном языке, то его концерты, в отличие от выступлений Егора Крида, на Кавказе никогда не будут запрещать.

Другие комментаторы тоже хорошо отреагировали на выступление артиста:

- Очень хорошо поет для русского.

- Спел лучше многих! Я не поклонник творчества Баскова, Киркорова и так далее, но это исполнение Николая я оценил. Хоть что-то ушам приятное услышал из уст звезды.

Некоторые все же нашли что-то оскорбительное в исполнении Басковым кабардинской песни, но их же соотечественники стали заступаться за звезду:

- Половина подписчиков возмущены тем, что он спел на кабардинском языке. Тогда скажите, пожалуйста, когда наши любимые певцы, поют на русском, почему вы не жалуетесь? Я тоже не люблю его, и что теперь? Просто не надо быть злыми, обсуждать и оскорблять человека. Он старался и спел очень достойно!