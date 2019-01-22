В Дагестане чиновник «Газпрома» задержан за накрутки и украденные миллионы

По поручению президента в Дагестане продолжается активная борьба с энергетическими преступлениями. Во вторник суд заключил под стражу главу газовой службы Каякентского района Мурада Муртазалиева — его подозревают во многомиллионных хищениях и накрутках долгов за газ.

В конце прошлого года проверки выявили странную закономерность — в том самом Каякентском районе неплательщиков оказалось чуть ли не больше, чем во всём остальном Дагестане. За жителями района накопилась астрономическая сумма долга в 442 миллиона рублей, и росла она, как на дрожжах. Например за два последних месяца 2018 года долги увеличились на 36 миллионов.

Подозрительная динамика заинтересовала прокуратуру и выяснилось, что в региональном управлении газовой службы действовала преступная группировка, накручивавшая долги населению и списывавшая крупные суммы другим абонентам.

Во время обысков нашли автопарк люксовых авто. Здесь были и «Мерсы», и «Лексусы», и «Ламборгини»

Пока прокурорам точно известно, что с февраля по декабрь прошлого года газовики за мзду «скручивали» показания счётчиков одним абонентам, добавляя долгов другим, или вовсе переводили задолженности на счёта, по которым отсутствовали плательщики.

По делу задержали главу межрайонного управления «Восточное» Мурада Муртазалиева и его друга, собиравшего нелегальные «платежи». 21 января суд принял решение об их временном заключении — вплоть до окончания следствия. Расследование дела продолжается, прокуроры пытаются выявить остальных членов преступной группировки в районном и республиканском отделениях «Газпрома».

Напомним, что в понедельник силовики провели обыски в доме Мурада Муртазалиева. В распоряжение «КП» попали кадры оперативной съёмки, наглядно демонстрирующие роскошь, в которой купался подозреваемый: шикарные интерьеры, позолота и элитные автомобили в гараже.

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