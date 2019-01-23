2019-01-23T02:26:50+03:00
Происшествия

Сына экс-мэра Махачкалы поймали в Грузии с крупной партией наркотиков

В России Бадрудин Мусаев объявлен в розыск за то, что он на автомобиле сбил полицейских
Алена БЕЛЯЕВА
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Сын экс-мэра Махачкалы задержан в ГрузииСын экс-мэра Махачкалы задержан в Грузии
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В Грузии задержали сына экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Согласно имеющимся данным, полицейские нашли у Бадрудина Мусаева крупную партию наркотиков. По информации ряда СМИ, запрещенные вещества не принадлежали дагестанцу, он лишь зарабатывал на их перевозке. На данный момент ему предъявлено обвинение.

Напомним, в России Бадрудин Мусаев объявлен в федеральный розыск. Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее сын бывшего главы Махачкалы был осужден за потасовку с полицейскими, которая произошла еще в мае 2016 года. Мажор грубо нарушил правила дорожного движения, но отказался предъявлять документы. Вместо этого он обматерил сотрудников ГИБДД и заявил, что он неприкосновенен из-за высокого положения отца. Впрочем, это не отпугнуло сотрудников правоохранительных органов.Тогда Мусаев решил просто уехать, сбив силовиков, которые пытались его задержать.

Первоначально прокурор требовал для Мусаева пятилетний срок заключения и 30 тысяч штрафа. Но в сентябре 2017 год суд вынес оправдательный приговор. Надзорное ведомство подало апелляцию и дело было возобновлено.

Мусаев до последнего затягивал дело и даже ложился в больницу, но в итоге в июне прошлого года его все же осудили и приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Вот только за колючую проволоку он так и не попал.

Бадрудин не только не признал свою вину, но и вовсе не явился на суд. В итоге его объявили в розыск. Первоначально была версия, что он может скрываться на Украине, но теперь Мусаев "всплыл" в Грузии.

Кстати, его отец также осужден. Мусу Мусаева признали виновным в махинациях с государственной собственностью на 48 миллионов и приговорили к четырем годам колонии. Экс-мэр Махачкалы принан виновным в том, что в марте 2016 года он передал третьим лицам право владения на пять участков земли, расположенных в столице Дагестана. Чиновник буквально за бесценок подарил три надела физическим лицам, а оставшиеся два -юридическим. Общая площадь земли составила почти 18 тысяч квадратных метров. Своими действиями он нанес бюджету республики ущерб в 48 миллионов рублей.В отличие от сына, чиновник активно сотрудничал со следователями и полностью признал свою вину.

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