2019-01-28T22:05:18+03:00
Политика

Украинский депутат назвал угрозы Кадырова несерьёзными и отказался от охраны

Глава Чечни потребовал от Борислава Березы извиниться перед униженной российской журналисткой [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Украинский депутат толкнул и унизил российскую журналистку Ольгу СкабеевуУкраинский депутат толкнул и унизил российскую журналистку Ольгу СкабеевуФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

Унизивший российскую журналистку депутат Верховной рады Борислав Береза отказался извиняться перед Ольгой Скабеевой и сообщил, что не боится возмездия от Рамзана Кадырова.

По словам парламентария, инцидент между ним и пострадавшей журналисткой раздут. Береза не видит за собой вины, несмотря на то, что он оттолкнул и оскорбил девушку, помешав задавать вопросы на тему обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Инцидент, произошедший в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы, попал на видео, а видео — к Кадырову. Глава Чечни был разгневан поведением чиновника и потребовал извинений. В противном случае Рамзан пригрозил, что «найдётся истинный мужчина, который достанет его в любом месте». И влепит пощёчину.

Интервью, ставшее скандалом, сняли в кулуарах ПАСЕ.

— Я считаю, что если была бы реальная опасность, что-то серьёзное, они (СБУ, — прим.ред) обязательно сообщили, — сообщил Береза в интервью «Громадскому телевидению».

Поэтому парламентарий сообщил, что не собирается усиливать меры безопасности и нанимать охрану.

— Я хожу по улицам Киева сам, езжу на автомобиле, использую общественный транспорт. Почему я должен что-то менять? — Задался вопросом чиновник.

Напомним, что другой участник скандального эпизода, тоже отталкивавший журналистку свою вину признал. Украинский журналист и редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко выразил готовность понести «пропорциональное наказание», но извиняться тоже наотрез отказался.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Если он не извинится...»: Кадыров заступился за униженную украинским политиком российскую журналистку

Во время интервью Ольгу Скабееву толкнул и оскорбил депутат Верховной Рады (подробности, видео).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сенатор Людмила Бокова: Во Франции штрафы за фейки до 45 тысяч евро и уголовная ответственность
Член Совфеда, которая вместе с коллегой Андреем Клишасом инициировала законопроекты о борьбе с ложной информацией и с оскорблением символов госвласти, дала комментарий «КП»
Новости 24