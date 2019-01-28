Украинский депутат назвал угрозы Кадырова несерьёзными и отказался от охраны

Унизивший российскую журналистку депутат Верховной рады Борислав Береза отказался извиняться перед Ольгой Скабеевой и сообщил, что не боится возмездия от Рамзана Кадырова.

По словам парламентария, инцидент между ним и пострадавшей журналисткой раздут. Береза не видит за собой вины, несмотря на то, что он оттолкнул и оскорбил девушку, помешав задавать вопросы на тему обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Инцидент, произошедший в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы, попал на видео, а видео — к Кадырову. Глава Чечни был разгневан поведением чиновника и потребовал извинений. В противном случае Рамзан пригрозил, что «найдётся истинный мужчина, который достанет его в любом месте». И влепит пощёчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/688098" frameborder="0"></iframe> Интервью, ставшее скандалом, сняли в кулуарах ПАСЕ.

— Я считаю, что если была бы реальная опасность, что-то серьёзное, они (СБУ, — прим.ред) обязательно сообщили, — сообщил Береза в интервью «Громадскому телевидению».

Поэтому парламентарий сообщил, что не собирается усиливать меры безопасности и нанимать охрану.

— Я хожу по улицам Киева сам, езжу на автомобиле, использую общественный транспорт. Почему я должен что-то менять? — Задался вопросом чиновник.

Напомним, что другой участник скандального эпизода, тоже отталкивавший журналистку свою вину признал. Украинский журналист и редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко выразил готовность понести «пропорциональное наказание», но извиняться тоже наотрез отказался.

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