Красотка-депутат из КЧР показала свои банковские счета

Депутат городской Думы Черкесска Алина Чикатуева смогла подтвердить, что её оклеветали. Девушка опубликовала в свободном доступе информацию о своих рассчётных счетах. Раньше управление главы Карачаево-Черкесии обвинило её в сокрытии 108 миллионов доходов.

— Дорогие друзья! По многочисленным просьбам я выкладываю свою декларацию с отметками и подписями принимающей стороны (специалист орготдела гордумы Черкесска Т. Дорошенко). Также сегодня специально для вас сходила в банк и взяла выписки со счетов не только за 2017 год, за который я обязана отчитываться, но и за 2016 год, — написала Алина Чикатуева в Instagram.

alinachikatueva0916 Выписки из банковских счетов обвинённой Алины Чикатуевой за 2016 и 2017 годы

На фотографиях видно, что на подавляющем большинстве счетов у девушки не было ни рубля. На остальных — смешные суммы, не превышающие пары сотен рублей. Единственные операции, которые проводились Чикатуевой — это снятие этих крохотных остатков средств.

По словам самой Чикатуевой, до 2016 года она занималась строительным бизнесом. Её доходы за этот период абсолютно легитимны и никак не относятся к депутатской деятельности, ведь избрали в городскую Думу девушку лишь в 2017 году.

alinachikatueva0916 Красавица-депутат считает, что её пытаются оклеветать

Напомним, что 4 февраля управление главы КЧР объявило, что девушку подозревают в сокрытии 108 миллионов дохода. Якобы депутат забыла задекларировать 9 счетов в «Сбербанке» и «Связь-Банке». Однако позже девушка объяснила, что документы подавала, но их копии были утеряны. При этом оригиналы остались у Чикатуевой и она поспешила опубликовать опровержение. Депутат заявила, что её оклеветали недоброжелатели из высшего руководства республики. Причиной для такого отношения чиновница считает своё выступление с критикой регионального правительства на телевидении.

alinachikatueva0916 Алина Чикатуева документально подтвердила свои слова

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Красотку-депутата из КЧР обвинили в сокрытии больше 100 миллионов дохода

Сама Алина Чикатуева уверяет, что с ней сводят счеты за критику местной власти (подробности).

Обвинённая в сокрытии 100 миллионов красавица-депутат: «Это ложь и провокация!»

Алина Чикатуева считает, что влиятельные персоны в руководстве Карачаево-Черкесии пытаются её опорочить (подробности).