2019-02-06T16:30:58+03:00
Общество

Красотка-депутат из КЧР показала свои банковские счета

Алина Чикатуева объяснила, почему её обвинили в сокрытии 108 миллионов рублей [фото]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Алина Чикатуева уверена, что её оклеветали недоброжелатели из высшего руководства республикиАлина Чикатуева уверена, что её оклеветали недоброжелатели из высшего руководства республикиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Депутат городской Думы Черкесска Алина Чикатуева смогла подтвердить, что её оклеветали. Девушка опубликовала в свободном доступе информацию о своих рассчётных счетах. Раньше управление главы Карачаево-Черкесии обвинило её в сокрытии 108 миллионов доходов.

— Дорогие друзья! По многочисленным просьбам я выкладываю свою декларацию с отметками и подписями принимающей стороны (специалист орготдела гордумы Черкесска Т. Дорошенко). Также сегодня специально для вас сходила в банк и взяла выписки со счетов не только за 2017 год, за который я обязана отчитываться, но и за 2016 год, — написала Алина Чикатуева в Instagram.

alinachikatueva0916alinachikatueva0916
Выписки из банковских счетов обвинённой Алины Чикатуевой за 2016 и 2017 годы
532 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

На фотографиях видно, что на подавляющем большинстве счетов у девушки не было ни рубля. На остальных — смешные суммы, не превышающие пары сотен рублей. Единственные операции, которые проводились Чикатуевой — это снятие этих крохотных остатков средств.

По словам самой Чикатуевой, до 2016 года она занималась строительным бизнесом. Её доходы за этот период абсолютно легитимны и никак не относятся к депутатской деятельности, ведь избрали в городскую Думу девушку лишь в 2017 году.

alinachikatueva0916alinachikatueva0916
Красавица-депутат считает, что её пытаются оклеветать
292 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Напомним, что 4 февраля управление главы КЧР объявило, что девушку подозревают в сокрытии 108 миллионов дохода. Якобы депутат забыла задекларировать 9 счетов в «Сбербанке» и «Связь-Банке». Однако позже девушка объяснила, что документы подавала, но их копии были утеряны. При этом оригиналы остались у Чикатуевой и она поспешила опубликовать опровержение. Депутат заявила, что её оклеветали недоброжелатели из высшего руководства республики. Причиной для такого отношения чиновница считает своё выступление с критикой регионального правительства на телевидении.

alinachikatueva0916alinachikatueva0916
Алина Чикатуева документально подтвердила свои слова
1234 отметок «Нравится»149 комментариевInstagram

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Красотку-депутата из КЧР обвинили в сокрытии больше 100 миллионов дохода

Сама Алина Чикатуева уверяет, что с ней сводят счеты за критику местной власти (подробности).

Обвинённая в сокрытии 100 миллионов красавица-депутат: «Это ложь и провокация!»

Алина Чикатуева считает, что влиятельные персоны в руководстве Карачаево-Черкесии пытаются её опорочить (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
Новости 24